El mexicano Ricardo Seco trae su "Renacer" a la pasarela de Nueva York

El diseñador mexicano Ricardo Seco, en una fotografía de archivo. EFE/Miguel Rajmil

Nueva York, 12 sep (EFE).- El mexicano Ricardo Seco presentó este domingo su colección primavera-verano 2022 que ha llamado "Renacer", con la que celebra la resiliencia de Nueva York y los sueños para el futuro tras la pandemia, en un desfile como parte de la Semana de la Moda que se caracterizó por colores metálicos.

Con esta colección, de pantalones deportivos largos, a media pierna o a la rodilla, camisetas, chaquetas oversize, algunas con pedrería en las mangas y combinando colores bronce, azul, verde claro, morado, amarillo o fucsia -dirigidos en su mayoría a un hombre joven urbano, lo que caracteriza su trabajo-, Seco celebra además sus diez años en la pasarela en la Gran Manzana.

Durante esa década siempre ha presentado sus proyectos bajo el concepto "Yo soy México", con el que ha resaltado la cultura de su país fusionada con elementos urbanos de esta ciudad.

"Es una colección que hice en un momento de mucha oscuridad, de depresión, de no saber qué es lo que sigue y por eso la quise interpretar como un renacer de una era después de lo que vivimos por la covid", indicó en un aparte con Efe, tras el reinicio de desfiles presenciales.

Contrario a otras colecciones, en esta no hay impresos ni tampoco presencia del trabajo de artesanos mexicanos que suele incluir en sus proyectos "pero de alguna manera reflejo un México positivo, un México que vibra, un México que me ha hecho poder estar en Nueva York", declara.

Sostuvo que ha tenido un año y medio "muy difícil, de mucha introspección, de pensar", y al hablar además con Efe sobre la década en esta ciudad no pudo evitar que las lágrimas asomaran y tuvo que guardar silencio por unos segundos para luego agregar que su llegada a la Gran Manzana le ha traído también muchas satisfacciones.

Con este proyecto, y como ha hecho durante diez años, se ha mantenido fiel a usar la pasarela para llevar mensajes sociales y políticos, como su apoyo a los jóvenes inmigrantes traídos a este país durante su infancia y conocidos como soñadores o su rechazo al muro que Donald Trump quería construir en la frontera con su país.

En 2017 presentó "Juntos", con la que expresó de forma directa su punto de vista sobre los inmigrantes y lo que deben ser las relaciones entre su país y EE.UU.

Pese a que siempre ha usado color en sus proyectos, con el negro siempre presente o protagonista, en esta ocasión y tras un "año de oscuridad" debido a la covid-19 se decantó por brillantes colores metálicos.

"Necesitaba colores que contagiaran, electrizantes, que tuvieran ese brillo porque hemos pasado por una oscuridad", afirmó y agrega con satisfacción: "hoy más que nunca estoy seguro que los inmigrantes le ponemos brillo a Nueva York", un mensaje impreso en algunas piezas.

Previo a la pasarela, se presentó un vídeo en el que Seco habla sobre estos diez años de trabajo continuo en esta ciudad.

"Tanto las calles de México como las de Nueva York son calles que se expresan, que hablan, que cuentan muchas historias. Nueva York me ayudó a definir mi identidad y estar más orgulloso de ella", indicó.