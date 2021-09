El campeón persiste, el Real Madrid reacciona y el Valencia se desata

Los jugadores del Atlético de Madrid celebran el gol marcado por su compañero Lemar ante el Espanyol durante el partido de la cuarta jornada de la Liga de Primera División disputado entre el RCD Espanyol y el Atlético de Madrid, este domingo en el RCD Stadium de Cornellá. EFE/ Enric Fontcuberta.

Madrid, 12 sep (EFE).- Una reacción contundente tras el descanso en medio del vaivén de un partido loco acompañó el regreso al estadio Santiago Bernabeu del Real Madrid que se amarró al liderato de LaLiga Santander gracias a la diferencia de goles, en el equilibrado pulso que mantiene con el campeón, el Atlético, y el sorprendente Valencia.

El equipo de Carlo Ancelotti tiene más alegría. Más gol pero también menos consistencia. Fue palpable ante el Celta en un duelo que entretuvo a los aficionados que después de año y medio regresaron a su estadio (5-2). Equipo alegre pero sin la fiabilidad que muestra el Atlético que por insistencia saca adelante los compromisos aunque sea a deshora.

Remontó también el campeón en el reestreno de Antoine Griezmann que tuvo escasa influencia (1-2). Menor que otros como Thomas Lemar, autor del triunfo o Yannik Carrasco. O Vinicius y Benzema en el Real Madrid, artífices de su triunfo.

También el portugués Gonzalo Guedes. Su renacer coincide con el del Valencia que va en serio esta temporada. Jose Bordalás ha desenterrado al cuadro levantino. Y también al luso (1-4).

Real Madrid, Valencia y Atlético Madrid, por este orden, componen la cabeza de la tabla que contempla un punto por detrás la Real Sociedad que ganó al Cádiz (0-2).

VINICIUS Y BENZEMA REANIMAN AL LÍDER

Nada tiene que ver Vinicius con el de atrás. Lo que tira entra. Cada vez que encara se va. Y el Real Madrid ha ganado mucho con ello porque Karim Benzema aún está.

Entre ambos dieron la vuelta al partido contra el Celta en el retorno al Bernabeu. El equipo vigués subrayó las deficiencias defensivas del equipo de Ancelotti y estuvo dos veces por delante en el marcador gracias a Santi Mina y Franco Cervi.

Tras el descanso la situación dio un giro. Benzema firmó un hat trick y también marcó Vinicius. Y Eduardo Camavinga en su debut como jugador del Real Madrid.

UN VALENCIA DESBOCADO, GUEDES ILUMINADO

El Valencia apuntaló su buen comienzo liguero y acentuó la seriedad de su proyecto con un contundente triunfo en Pamplona, ante el Osasuna. Una victoria firme que entierra el lastre de las penurias de antaño y que alienta un futuro que pasa por la inmediata visita a Mestalla del Real Madrid en la próxima jornada.

Tres triunfos y un empate dan lustre al despegue del equipo de Pepe Bordalás que en los dos últimos encuentros, frente el Alavés y el Osasuna ha marcado siete goles. Tres al conjunto vitoriano y cuatro al navarro que acabaron con las penas. El Valencia no sumaba seis puntos seguidos en Liga desde antes del estado de alarma.

El primer triunfo a domicilio desde el pasado 10 de enero llegó de la mano de Gonzalo Guedes y con una remontada. El Valencia dio la vuelta al tanto inicial y prematuro de Moncayola. La respuesta fue del uruguayo Maxi Gómez. Tras el descanso entró en acción la mejor versión del portugués que propició el que se marcó en su portería Aridane. Después firmó en toda regla el tercero. El cuarto lo anotó el paraguayo Omar Alderete, una de las revelaciones de este arranque de curso.

“Tenemos los pies en el suelo. Acabamos de comenzar y debemos ir paso a paso porque esto es fútbol. Pero este es el camino a seguir”, subrayó Bordalás, el artífice de la vuelta de la sonrisa a Mestalla.

Han transcurrido cuatro partidos y el Valencia está a la altura del campeón, con aire de líder.

EL CAMPEÓN, OTRA VEZ LA AGONÍA

El Atlético Madrid sacó otra vez el cuello a última hora. La épica pero también el talento y la variedad que despliega su plantel dieron la vuelta a una situación complicada, límite, ante el Espanyol (1-2), en el último de los diez minutos que el árbitro fijó como añadido.

No estaba ya Antoine Griezmann en el campo cuando el equipo rojiblanco remontó. El francés regresó a Barcelona, de donde se marchó, pero al RCDE Stadium para su reestreno como Atlético. No brilló.

Tras el gol de Raúl de Tomás al borde del descanso el campeón espabiló. Diego Simeone agitó el banquillo. Thomas Lemar, Geoffrey Kondogbia y Lodi aparecieron tras el intermedio sin esperar más. Después Joao Félix y el brasileño Matheus Cunha. El cambio de cara fue radical.

"Cinco futbolistas que entraron del banquillo cambiaron el partido. Esto es lo que determnará si somos un gran equipo o no", dijo Simeone tras el duelo.

Yannick Ferreira Carrasco atinó a empatar en el 79 y veinte después, en el 99, fue Lemar el que amarró el triunfo.

En dos jornadas el campeón ha rescatado tres puntos. Salvó uno contra el Villarreal, con el que consiguió el empate. Dos más ante el Espanyol. De la igualada al triunfo agónico.

OYARZABAL DECIDE Y LA REAL CRECE

La consolidación de Mikel Oyarzábal como máximo argumento consolidó el crecimiento de la Real Sociedad que ganó en el Nuevo Mirandilla a un Cádiz que languidece en su arranque. Oyarzábal marcó los dos goles que proporcionaron a la Real Sociedad su tercera victoria seguida y su acomodo en la zona de Liga de Campeones (0-2).

El internacional español aceleró en el tramo final. Abrió la cuenta en el 71 y rubricó a siete del final. No hubo color. La Real está a un punto de los líderes.

El Cádiz sigue sin ganar y el lunes puede caer al descenso.

Santiago Aparicio