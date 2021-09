EEUU.- Un senador demócrata moderado clave rechaza el plan 2,9 billones en incentivos de Biden

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El senador por Virginia Occidental, el demócrata Joe Manchin, ha anunciado este sábado que no está dispuesto a apoyar el plan de incentivos económicos de 3,5 billones de dólares (más de 2,9 millones de euros), el plan estrella del presidente Joe Biden para la recuperación económica en su mandato.



"No tenemos necesidad de apresurarnos en esta cuestión y sacarla adelante en una semana porque haya una fecha fijada o alguien vaya a caerse por ello", ha afirmado Manchin en declaraciones a la cadena NBC.



"Quiero asegurarme de que los niños sean atendidos, de que la gente tenga la oportunidad de poder volver al trabajo. Tenemos once millones de empleos y ocho millones de personas que siguen desempleadas. Hay algo que no encaja", ha argumentado.



Manchin ha defendido además la necesidad de "revisar" la normativa fiscal como primer paso para la tramitación de cualquier norma de estímulo.