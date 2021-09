Daniel Ricciardo gana GP de Italia de F1 tras abandono de Verstappen y Hamilton

Daniel Ricciardo se impuso este domingo en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, en la primera victoria del piloto australiano con la escudería McLaren, que no ganaba desde 2012, en una carrera marcada por el accidente entre Max Verstappen y Lewis Hamilton.

Ricciardo, de 32 años y cuya última victoria había ocurrido en 2018 (en Mónaco con Red Bull) y que suma 8 triunfos en su carrera, acabó por delante de su compañero británico Lando Norris y del finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), después de que los dos principales rivales en la lucha por el título chocasen entre ellos en el ecuador de la prueba y tuviesen que retirarse.

El australiano partió desde la segunda posición de la parrilla, por detrás de Verstappen, al que adelantó en la primera recta y que después se vio beneficiado por el incidente entre los dos aspirantes a la corona.

Ricciardo, cuyo padre es italiano, se mostró encantado con su primera victoria para McLaren, una escudería histórica que no lograba un doblete desde hacía once años.

"No me esperaba liderar la carrera de principio a fin, pero sentía algo desde el viernes, sabía que algo podía pasar", explicó el australiano, que destacó "no solo el triunfo, sino el doblete".

"Para McLaren ya es un gran resultado estar en el podio, así que imagínate los dos primeros... Por una vez no encuentro las palabras", se sinceró.

Meritoria fue también la remontada de Bottas, que partió desde la última línea de la parrilla después de haber tenido que cambiar el motor y varias piezas de su monoplaza el sábado, cuando ya ganó la carrera esprint con la que se definió el orden de salida del Gran Premio. Era, además, la primera carrera desde que se anunció su pase a Alfa Romeo la próxima temporada.

- Accidente entre los aspirantes al título -

En el ecuador de la carrera (en la vuelta 26 de las 53 previstas) ocurrió el incidente que marcó la carrera: tras incorporarse a la pista después de parar en boxes, Hamilton vio como Verstappen trataba de adelantarle y cerró al holandés en una curva para impedirlo, tocándose ambos monoplazas y acabando en la grava, con el Red Bull subido al Mercedes.

Ambos pilotos no sufrieron daños aparentes, pero no pudieron continuar la carrera.

Algunos medios informaron que Verstappen se mostró enojado con Hamilton, considerando que el inglés le dejó "sin espacio" al entrar en la curva. Sin embargo, la dirección de carrera consideró al holandés el "principal responsable" del incidente y le sancionó después con tres posiciones menos en la parrilla del próximo Gran Premio, el del 26 de septiembre en Sochi (Rusia).

Completaron el Top 5 el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), a quien una sanción de cinco segundos le dejó sin subir al podio.

Ni Verstappen, líder del Mundial con 226,5 puntos, ni Hamilton (221,5) sumarán puntos en el Gran Premio de Italia, 14ª prueba de la temporada (de las 22 programadas), aunque el holandés aumenta su ventaja gracias a los dos puntos sumados el sábado tras acabar segundo en la carrera esprint que sirvió para definir la parrilla de salida de la carrera.

Este abandono impide a Hamilton conseguir su victoria 100 en Fórmula 1 y la próxima oportunidad de conseguirlo será en el Gran Premio de Rusia.

Los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Alpine) acabaron en 6ª y 8ª posición respectivamente.

ole/fbx/mcd/psr