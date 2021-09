Carmen Borrego arremete contra Edmundo Arrocet

12-09-2021 CARMEN BORREGO. MADRID, 12 (CHANCE) La entrada de Edmundo Arrocet en 'Secret Story' va a dar mucho de qué hablar y aunque ya nos avisaron de que el humorista venía con ganas de hablar, no sabíamos que iba a dar tanto contenido en tan pocos días. Las hijas de María Teresa Campos pedían respeto por su madre y aseguraban que no iban a contestar a nada de lo que dijera, pero las tornas han cambiado por los detalles que el concursante está contando dentro de la casa. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES



Este sábado, Carmen aseguraba en 'Sábado Deluxe' que lo que cuenta Edmundo es mentira ya que: "Hay una evidencia con Gustavo, que queda con él para que le recoja. Bigote miente, es muy mentiroso, miente siempre. Le teníamos pilladas muchas mentiras. La entrevista que da mi madre, reciente la ruptura de Edmundo, cuenta muchas cosas que estaban ocurriendo. Era una relación que tenía problemas".



Además, la pequeña de las Campos ha asegurado que Edmundo: "Es un hombre que es difícil mantener una relación con él, es mentiroso. Si quiere ser libre, no puede mantener relaciones. Si un hombre viene y va, no es una relación sana". Y ha confesado que su madre: "Ha permitido cosas que no debería, con respecto a la forma de ser de él. Si hubiera sido más joven, esta relación habría saltado por los aires hace tiempo".



El momento más tenso de la noche se ha dado cuando Jorge Javier Vázquez ha contado en directo la información que le llegaba del concurso y aseguraba que Edmundo ha contado que había cortado con María Teresa Campos en más de una ocasión, pero que volvía con ella por pena. Unas palabras que no han sentado nada bien a Carmen y se defendía diciendo: "Me das mucho asco, eres un desgraciado. ¿Por pena o por no tener una casa donde irse? Estar con una persona por pena es de ser un desgraciado. ¿Cómo se puede decir eso de un ser humano? Ya se ha demostrado cómo es"