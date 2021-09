Carlos Lozano explica los motivos que le llevaron a abandonar la televisión

11-10-2018 CARLOS LOZANO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 12 (CHANCE)



Carlos Lozano se sentaba este sábado por la noche en el plató del 'Deluxe' y hablaba sobre cómo le ha ido este año retirado de la televisión. Y es que recordemos que el presentador ha estado completamente desaparecido y no hemos sabido nada de él hasta ayer.



En su entrevista, Carlos explicó los motivos que le llevaron a abandonar la televisión: "Yo creo que al final exploté. Acabé harto de todo. Con todo lo que pasó con Miriam Saavedra reventé y dije 'ya basta, no puedo más'". Y es que recordemos que sus últimos momentos en ella fueron muy duros porque era el rey de todas las polémicas con Miriam Saavedra.



En cuanto a qué ha dedicado su tiempo libre, el presentador aseguraba que: "Poner mi vida en orden, dedicar más tiempo a la familia, a mis amigos, el campo, los corderitos. Me he comprado un terreno rústico y soy muy feliz" y parece que ha sido un retiro personal que le ha venido bien en todos los sentidos.



Sobre su relación con Miriam, Carlos ha asegurado que: "Me pasaron factura los desacuerdos públicos con Miriam Saavedra. La traición es muy importante para mí y me rompió. La culpa fue mía porque tenía que haberme callado. Llegaba a casa fatal después de una bronca televisiva" y confirmaba que: "No tengo ninguna relación con Miriam Saavedra. No voy a hablar de ella. Le deseo lo mejor y ya está. A mí ella me pidió disculpas, las he aceptado y lo he asumido. No tengo sentimientos por ella, los tuve, pero ya no".