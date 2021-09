"Cargaré esta derrota durante mucho tiempo", dice Fernández tras final del Abierto

La joven tenista canadiense Leylah Fernández reconoció su decepción por la derrota del sábado en la final del Abierto de Estados Unidos pero se mostró orgullosa de un excepcional torneo en el que batió a tres de las cinco mejor clasificadas del mundo.

"Todavía estoy decepcionada. Creo que esta derrota la voy a cargar durante mucho tiempo", dijo ante los medios Fernández, de 19 años, tras caer 6-4 y 6-3 frente a la británica Emma Raducanu, de 18.

"Definitivamente fue un partido muy duro para las dos. Por desgracia, cometí demasiados errores en momentos clave y ella se aprovechó de ello", reconoció Fernández, de padre ecuatoriano y madre canadiense de ascendencia filipina.

"Me motivará para hacerlo mejor en los entrenamientos, mejor para la próxima oportunidad que tenga", afirmó la joven figura, que este año ganó su primer torneo WTA en Monterrey y hasta ahora no había superado la tercera ronda de un Grand Slam.

Partiendo del número 73 del ranking mundial, la tenista zurda tumbó en dos mágicas semanas en Nueva York a tres integrantes del top-5 de la WTA: Aryna Sabalenka (2º), Naomi Osaka (3º) y Elina Svitolina (5º). Nadie había logrado esta hazaña en un Grand Slam desde Serena Williams en 2012.

"Estoy muy contenta conmigo misma, con la forma en que he competido, y el juego que he hecho, la forma en que he actuado en la pista las dos últimas semanas", subrayó con una sonrisa.

"He mejorado mucho, no solo tenísticamente, sino también emocional y mentalmente. Estoy contenta. Espero que el año que viene sea igual de bueno", confió.

Con su victoria Raducanu, número 150 del ranking mundial, se convirtió en la primera tenista en ganar un Grand Slam desde la fase previa y la campeona más joven desde Maria Sharapova en 2004.

"Emma es una jugadora muy buena. Ha estado jugando increíblemente estos últimos meses con mucha confianza", admitió Fernández. "Desgraciadamente hoy he cometido algún error de más. Creo que Emma lo notó y lo aprovechó. Lo hizo bien. Espero que tengamos muchos más torneos juntas y muchas más finales".

gbv/gfe