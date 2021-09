Bielorrusia comprará armas a Rusia por más de 1.000 millones de dólares

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, en una fotografía de archivo. EFE/MAXIM GUCHEK

Moscú, 12 sep (EFE).- El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, anunció hoy durante una visita a las maniobras militares ruso-bielorrusas Zapad-2021 que su país comprará armas a Rusia por más de 1.000 millones de dólares, aunque evitó dar una cifra exacta.

"No mencionaré la cifra, aunque no es un secreto que supera los 1.000 millones de dólares" afirmó el mandatario, citado por la agencia Belta.

El presidente bielorruso agradeció a Rusia por haber presentado un acuerdo con "toda una lista de armas que nos suministrarán antes de 2025" y reiteró que su país recibirá alrededor de una decena de aviones y "varias decenas" de helicópteros Tor-M2.

"Se trata de una gran cantidad y esto es un indicador de que tanto nosotros como Rusia asumimos con mucha seriedad la dirección occidental, donde estamos en contacto directo con las tropas de la OTAN", dijo.

El mandatario, considerado el último dictador de Europa, afirmó que actualmente su país tiene cubierta su frontera occidental con sistemas antiéreos ruso S-300, pero Minsk espera recibir también sistemas S-400.

"Estamos conversando y esperamos los suministros de S-400. En la conversación con (el presidente de Rusia, Vladímir) Putin dedicamos mucha atención a los asuntos de defensa y seguridad. De hecho este tema se trató en todos los temas", dijo.

El mandatario señaló que, además de la dirección oeste, Bielorrusia advierte hostilidad en su frontera sur, por lo que llamó a "prepararse".

"Tenemos 1.200 kilómetros de frontera con Ucrania. Por ello tendremos que cerrar también ese perímetro. Y justamente hablamos de que los S-400 vendría bien allí", afirmó.

Lukashenko volvió a justificar las maniobras Zapad-2021, en las que participan más de 200.000 efectivos de ambos países, con la posición agresiva de la OTAN.

"Ya ven cómo ellos se comportan. Por ello no podemos relajarnos, considerando la experiencia de 1941, cuando llamábamos a la calma a todo -no respondan a provocaciones y cosas por el estilo- y luego recibimos un golpe demoledor y perdimos Bielorrusia en apenas tres meses. La historia enseña mucho", indicó.

El mandatario subrayó que Rusia y Bielorrusia no apuntan con sus misiles a los Estados vecinos, sino que se preparan "para defender sus tierras".

Los primeros ministros de Rusia, Mijaíl Mishustin, y Bielorrusia, Román Golovchenko, firmaron este viernes una serie de documentos para la integración económica de ambos países en el marco de la Unión Estatal.

Ese mismo día comenzó la fase activa de las maniobras Zapad-2021, que se lleva a cabo en ambos países y en las que participan quince buques, unas 80 aeronaves y hasta 760 unidades de armamento pesado.