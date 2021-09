Antonio David Flores, Olga Moreno, Rocío y David Flores, comida familiar

12-09-2021 DAVID Y ROCÍO FLORES. MADRID, 12 (CHANCE) Pocos días quedan para que empiece la segunda parte del documental de Rocío Carrasco y es que aunque no se vaya a hablar mucho de Antonio David y se centrará en la familia al completo, son muchos los que están deseando escuchar de nuevo a la hija de la Jurado. Parece que Antonio David Flores y su familia no tiene miedo de lo que pueda contar y siguen con su vida alejados de los medios de comunicación. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CONTACTOPHOTO



Pocos días quedan para que empiece la segunda parte del documental de Rocío Carrasco y es que aunque no se vaya a hablar mucho de Antonio David y se centrará en la familia al completo, son muchos los que están deseando escuchar de nuevo a la hija de la Jurado. Parece que Antonio David Flores y su familia no tiene miedo de lo que pueda contar y siguen con su vida alejados de los medios de comunicación.



Este fin de semana nos han sorprendido por las redes sociales ya que hemos visto una imagen que demuestra a la perfección la unión familiar que hay entre Antonio David Flores, su mujer, Olga Moreno y los hijos de este. Tanto es así que han salido a comer todos y han aprovechado las buenas temperaturas para hacer una escapada y desconectar de la rutina del día a día.



Ha sido Rocío Flores la que ha utilizado 'Comida familiar' para calificar la imagen que ha colgado en su perfil de Instagram. Una fotografía donde no vemos a la pequeña Lola, pero en cambio si vemos al novio de la colaboradora de televisión, Manuel Bedmar.



Quizás los temas que se hayan tratado en dicha comida no eran aptos para que Lola los escuchara o simplemente la pequeña de la casa no ha salido en la imagen para proteger su intimidad. Lo que sí que nos hemos dado cuenta es que todos están más unidos de lo que muchos creían y además, se muestran de lo más sonrientes antes de que se emita el documental que ha supuesto un antes y un después en la vida de Antonio David Flores.