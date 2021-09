Ancelotti: "Vini es bastante frío frente a la portería"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti (d), saluda al entrenador del Celta, Eduardo Coudet al inicio del partido de la cuarta jornada de Liga disputado este domingo en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/ Emilio Naranjo

Madrid, 12 sep (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, resumió la mejoría en el remate del brasileño Vinicius Junior, al afirmar que es "bastante frío" en el momento de encarar al portero rival y resaltó que se ha convertido en un jugador "muy efectivo" que explota su momento de confianza.

"Está jugando muy bien, con mucha calidad y muy efectivo. En este momento es un jugador de un nivel muy muy alto", dijo Ancelotti en rueda de prensa.

"Vinicius es un jugador que tiene una calidad impresionante. En esta primera parte de la temporada esta haciéndolo muy bien, mostrando todas sus cualidades y ayudando al equipo en ataque. Tiene que seguir. En este momento tiene confianza, está bastante tranquilo y frente a la portería bastante frío", añadió.

Ancelotti se fue del estreno del Santiago Bernabéu satisfecho por la remontada de su equipo pero molesto por los numerosos errores defensivos de sus jugadores ante el Celta.

"El equipo ha mostrado mucha calidad ofensiva con Hazard, Benzema, Vinicius y Miguel que ha puesto un balón muy bueno al gol de Karim. Lo que no veo claro es la complicación defensiva. Tenemos que mejorar, nos hemos complicado el partido pero hemos tenido la ayuda de la afición que ha empujado y luego hemos hecho una gran segunda parte. Pero hemos regalado demasiado en el inicio de partido", lamentó.

Para Ancelotti sus jugadores mostrando "calidad en ataque" pero tienen que "mejorar el aspecto defensivo" que aseguró que "ha fallado un poco".

"Nos faltan jugadores importantes como Alaba y Mendy en defensa pero tenemos que ayudarnos más cuando no tenemos el balón. Arreglar las cosas sin balón nos va a evitar problemas en los próximos partidos", analizó.

Por último, valoró el regreso al Bernabéu. "El ambiente era muy bueno esta noche. El estadio va a ser el mejor del mundo, estoy seguro. Me sorprendió mucho que hace quince días parecía imposible poder jugar aquí y hemos hecho un buen partido en un gran ambiente, en un estadio que siempre es especial".