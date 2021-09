Afganistán.- La ONU cree que los talibán de Afganistán comprenden la importancia de defender los derechos de la mujer

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El coordinador de Ayuda de Emergencia de Naciones Unidas, Martin Griffiths, ha reiterado su convicción de que los nuevos líderes talibán de Afganistán comprenden la importancia que la comunidad internacional otorga a la defensa de los derechos de las mujeres.



En una entrevista para ONU News celebrada en la ciudad suiza de Ginebra, el coordinador de Naciones Unidas ha apuntado que este lunes espera recibir "garantías por escrito" del viceprimer ministro talibán, el mulá Abdul Ghani Baradar, sobre el hecho de que las agencias de ayuda y sus socios podrán operar con libertad dentro del país asiático.



Además, Griffiths ha señalado que el llamamiento urgente, por valor de más de 600 millones de dólares -- más de 507 millones de euros--, destinado a ayudar a cerca de once millones de personas, es una oportunidad para exponer las críticas de los afganos a los Estados miembros y para que se comprometan a una asociación con Naciones Unidas para satisfacer dichas necesidades en un contexto "muy difícil".



Así, al describir el encuentro que mantuvo en Kabul con afganos desplazados, Griffiths ha asegurado que este llamamiento urgente está diseñado para ayudarlos. "Dos tercios de las personas con las que hablamos quería volver a casa. Un tercio todavía no confiaba en los talibán (...) Para los dos tercios que querían volver a casa, todo lo que necesitaban era el precio del transporte y algo de ayuda para reparar los daños en sus casas", ha sentenciado.



Es por esto que el coordinador de Ayuda de Emergencia considera que este es un dinero "bien gastado" si lo que se pretende es "estabilizar la región" y si se quiere permitir que la gente "se quede en Afganistán en vez de huir a los países vecinos".



Respecto a los aspectos planteados a los talibán, Griffiths ha remarcado que expuso la necesidad de garantizar los derechos de las mujeres "a todo lo que es normal en una sociedad", como puede ser el acceso al trabajo, la educación y la libertad de movimiento.



"Lo que me dijeron fue que 'prometemos que se respetarán los derechos de las mujeres y las niñas en base a la religión y la cultura de Afganistán'", ha explicado.