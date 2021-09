8-7. Judge y Yanquis superan a Mets luego de emotiva ceremonia de 11/9

Los Yankees rompieron una racha de siete juegos y pusieron fin a una racha de 11 derrotas en 13 juegos desde que una racha ganadora de 13 juegos los llevó al liderato de comodines de la Liga Americana. Foto de archivo. EFE/EPA/JASON SZENES

Nueva York (EE.UU.), 11 sep (EFE).- El guardabosques Aaron Judge empató la pizarra con su segundo jonrón del juego en la octava entrada y los Yanquis de Nueva York vencieron 8-7 a los Mets en el Citi Field, después de una conmovedora ceremonia en el vigésimo aniversario de los ataques del 11 de septiembre.

Los Yankees rompieron una racha de siete juegos y pusieron fin a una racha de 11 derrotas en 13 juegos desde que una racha ganadora de 13 juegos los llevó al liderato de comodines de la Liga Americana.

Se encuentran en un empate con los Azulejos de Toronto por el segundo comodín después de que estos últimos barrieran en una doble cartelera a los Orioles de Baltimore.

Mientras que los Mets se mantuvieron cinco juegos detrás de los Bravos de Atlanta, líderes de la División Este de la Liga Nacional, luego de que los Bravos perdieran ante los Marlins de Miami.

Nueva York también comenzó la noche a cuatro juegos de los Rojos de Cincinnati y los Padres de San Diego por el comodín final de la Liga Nacional. Cincinnati perdió 4-6 ante los Cardenales de San Luis.

La victoria le correspondió al relevo Clay Holmes (7-3) en un episodio.

Por los Mets, el segunda base puertorriqueño Javier Báez (30) conectó de vuelta completa en el tercer episodio, sin compañeros en el camino.

La derrota la cargó el relevo Trevor May (7-3), que permitió tres imparables, jonrón y tres carreras.

Una multitud de 43.144 personas disfrutó del juego después de la conmovedora observancia del 11 de septiembre.

Con sombreros en honor a varios grupos de primeros auxilios de Nueva York, los equipos se alinearon intercalados a lo largo de las líneas de faltas para el himno nacional: Jacob deGrom junto a Gerrit Cole, Brandon Nimmo encajado entre Aaron Judge y Giancarlo Stanton, y compartieron el diamante con los socorristas, ex jugadores y una cinta gigante impresa con la bandera estadounidense.

"Como una Nueva York unificada", dijo la locutora Marysol Castro.

El estadio vibró de una manera que no lo ha hecho desde antes de la pandemia de coronavirus cuando Mike Piazza, John Franco y otros alumnos de los Mets acompañaron a miembros de los bomberos, policía, EMT, saneamiento, correcciones y oficiales de la corte de Nueva York a lo largo de la pista de advertencia de los jardines.

Bobby Valentine, el manager de los Mets de 2001, estuvo acompañado por el veterano capitán de los Yanquis, Joe Torre, para realizar un par de primeros lanzamientos ceremoniales.