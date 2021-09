VÍDEO: Experto considera que el terrorismo se ha vuelto "más rudimentario" tras el 11-S pero "mucho más eficaz"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



Los atentados del 11 de septiembre de 2001 cumplen veinte años en un momento marcado por la fuerte lucha contra el terrorismo yihadista, la reciente salida de las tropas de EE.UU. de Afganistán y la reconquista de los talibanes del país.



En declaraciones a Europa Pres Televisión, el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, Antonio Alonso, ha explicado que aquel ataque terrorista dejó "en shock" a toda la sociedad y que desde ese suceso el terrorismo ha cambiado. "A partir del 11-S no se requiere tanta organización, un señor con un cuchillo en la mano ya es un terrorista de Al Qaeda o del ISIS", ha manifestado.



En este sentido, ha explicado que el terrorismo se ha vuelto "mucho más rudimentario pero más eficaz" y ha recordado que no ha habido un año que no haya habido un atentado terrorista. "Se ha vuelto más sencillo de hacer y hay muchos más adeptos porque han visto que van a conseguir más notoriedad y más fácilmente su objetivo que es sembrar el pánico en la sociedad", ha destacado.



Además ha recordado que los yihadistas utilizan cualquier medio para "sus fines", como los propios atentados terroristas que "usan para reclutar gente". También ha explicado que otro medio de reclutamiento son las plataformas digitales y las redes sociales "que además usan para financiarse", y los propios testimonios de yihadistas encarcelados en prisiones como Guantánamo. "Basta con decir que han estado en Guantánamo y encuentran audiencia dispuesta a creérselo. Guantánamo puede se puede usar como arma propagandística", ha destacado.



Preguntado sobre si EE.UU. se embarcaría en otra guerra como la de Afganistán, Antonio Alonso ha señalado que para ello debería haber un 'casus belli' (motivo de guerra) como fue el atentado del 11 de septiembre. "La invasión a Afganistán fue aceptada por la sociedad pero la de Iraq no porque no había un 'casus belli'.



Sin embargo, el experto en relaciones internacionales considera que, aun con un 'casus belli', EE.UU. "no se metería en otra guerra porque es una tendencia que viene consolidándose desde Obama". "Obama comenzó retirando las tropas de Afganistán, Iraq y otras partes del mundo, Donald Trump lo ha consolidad y Joe Biden ha puesto el broche final", ha explicado.



Además, ha añadido que sería "difícil vender a la opinión pública estadounidense" una nueva guerra, gastar trillones de dólares y "miles de soldados muertos".



Sobre si podría haber un nuevo 11-S, Antonio Alonso ha señalado que "casi no merece la pena" ya que los terroristas "prefieren difuminar la amenaza a lo largo del tiempo en lugar de buscar un golpe efectista" como el 11 de septiembre. "Ya no se busca ese efecto porque a se ha conseguido con el 11-S y se quedará en el imaginario colectivo. Ahora se busca sembrar el terror poco a poco para que no se nos olvide que están ahí", ha destacado.



Además, ha recordado que la lucha contra el terrorismo ha mejorado y hay un mayor control sobre los "individuos que podrían parecer sospechoso". Lo que si ha recalcado es que es "esperable en un futuro próximo, a corto-medio plazo, un atentado del tipo coger un cuchillo y matar a varias personas".



