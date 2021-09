Víctor Janeiro rompe su silencio

11-09-2021 VÍCTOR JANEIRO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 11 (CHANCE)



Víctor Janeiro ha roto su silencio y lo ha hecho para las cámaras de Europa Press tras el testimonio de Camila Naranjo en los medios de comunicación. El torero ha dejado claro que todo lo que se ha contado es mentira y ha aprovechado para hablarnos sobre su vida personal.



En cuanto a su madre, Carmen Bazán, asegura que se encuentra perfectamente: "Bien, gracias a Dios bien, lo de la tele es como lo del mundo del toro. Mi madre esta fenomenal, arropada por todos sus hijos, para eso estamos, está en la finca, se recuperó fenomenal de la caída de la cadera, gracias a dios es muy fuerte, está haciendo su vida normal".



En cuanto al testimonio de Camila Naranjo en televisión, en el que aseguraba que los hijos de Humberto no le cuidaron, se muestra muy enfadado: "Es duro perder a un pare, yo me acuerdo de él todos los días, por eso ahora todo lo que se habla, hay que respetar a las personas y ya no está aquí, lo que se habla... Es mi padre..." además aprovecha para dejar claro que lo que se ha dicho es mentira: "es que no es verdad, nunca ha sido verdad y todo lo que digan de él es mentira. Mi padre siempre ha sido un fenómeno y lo ha demostrado muchas veces".



Sobre su faceta como padre, Víctor confiesa que: "Muy contento, cuesta a lo primero porque es una incertidumbre de poder estar a la altura, pero ahora que los tengo es la maravilla más grande que le puede pasar a una persona. Sobre todo, poderlos criar con alegría" y ¡atención! porque nos confirma que se corta la coleta y que se va a someter a una vasectomía: "Sí, si Dios quiere me he buscado un sitio donde te hacen una cosilla ahí y fuera, no puede ser porque es mucha tela. Ya he cumplido con dios y con el espíritu santo".