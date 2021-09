Venezuela afirma que el deterioro en servicios públicos se debe a las sanciones

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez- Foto de archivo. EFE/ Miguel Gutiérrez

Caracas, 11 sep (EFE).- La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado que el deterioro en los servicios públicos en el país caribeño, como el suministro de agua y el eléctrico, es producto de las sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países.

"Nosotros hemos mostrado y vamos a seguir mostrando cada prueba de cómo el bloqueo criminal ha impedido que Venezuela acceda a las bombas de agua. Por escrito lo dicen 'no podemos suministrarles piezas para el mecanismo eléctrico del sistema de bombeo de agua por las sanciones de la OFAC'", expresó Rodríguez en un recorrido por la barriada de Petare, Miranda, transmitido por el canal estatal VTV.

Agregó que "cada día" van a ir mostrando las cartas y correos electrónicos, donde distintas empresas de Europa y Estados Unidos se niegan a comercializar con Venezuela por las sanciones.

"Lo dicen empresas europeas, estadounidenses, que no pueden suministrar ni piezas ni repuestos, ni sistemas de bombas de agua por el bloqueo", afirmó.

La vicepresidenta también dijo que mostrarán "las pruebas" del "saboteo eléctrico" de 2019, cuando la nación caribeña vivió un apagón nacional que se extendió casi una semana.

"Vamos a mostrar las pruebas de cómo fue el sabotaje eléctrico en 2019, que el pueblo tenga claridad, conciencia de como estos desalmados criminales, así como se roban el dinero de todos los venezolanos, como han saboteado los servicios públicos", señaló.

Sin embargo, afirmó que el Gobierno del país caribeño tiene que solucionar esta problemática y prometió que lo hará, aunque no detalló un plan para llevarlo a cabo.

En el recorrido, Rodríguez también indicó que es necesario el "ahorro de divisas" y que se debe consumir todo lo "producido en Venezuela".

"Desde la materia primera debe ser producto venezolano, porque el bloqueo ha significado justamente asfixiar el ingreso de divisas en nuestro país y nuestra respuesta debe ser producir en Venezuela", apostilló.