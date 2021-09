Tenis.-Tenis/US Open.- Djokovic se cita con Medvedev y con la historia en la final del US Open

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El tenista serbio Novak Djokovic ha sobrevivido esta madrugada a un duro duelo con el alemán Alexander Zverev (4-6, 6-2, 6-4, 4-6, 6-2) para meterse en la final del US Open, cuarto 'Grand Slam' de la temporada, donde tratará de convertirse ante el ruso Daniil Medvedev en el hombre con más 'grandes' de la historia, superando al español Rafa Nadal y el suizo Roger Federer.



El número uno del mundo necesitó cinco sets y tres horas y 33 minutos para superar en la semifinal al germano, que arrancó con un triunfo en el primer parcial -gracias a una solitaria rotura-. Su reacción no se hizo esperar, y quebró el servicio de su adversario en el primer juego de la segunda manga, en la que mantuvo sin enfrentarse a oportunidades de 'break' en contra y subiendo su efectividad de puntos ganados tras el segundo saque (67%).



Un solitario quiebre dio al balcánico el tercer set, aunque Zverev forzó el quinto parcial gracias también a un 'break' en el tercer juego del cuarto. En la manga definitiva, Djokovic se adelantó 5-0 y aunque cedió su servicio en el séptimo juego nada le desvió de su victoria final.



Con ello, 'Nole' se venga de su derrota en semifinales de los Juegos Olímpicos de Tokio ante el alemán y se clasifica por novena vez a una final del US Open. Allí, además de tener la oportunidad de superar en número de 'Grand Slam' a Nadal y a Federer (20) tratará de convertirse en el segundo jugador en la Era Abierta -primero desde Rod Laver en 1969- en ganar los cuatro 'grandes' de una misma temporada.



Su rival será el ruso Daniil Medvedev, que superó en la otra semifinal al canadiense Felix Auger-Aliassime (6-4, 7-5, 6-2). Djokovic ya le venció en su primera final de un 'grande' del año, en el Abierto de Australia, antes de ampliar su cuenta de 'Slams' en Roland Garros -ante el griego Stefanos Tsitsipas- y en Wimbledon -ante el italiano Matteo Berrettini-.