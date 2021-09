Suplidora de oxígeno anuncia cierre en repunte de la pandemia en Nicaragua

Fotografía que muestra el exterior de una de las principales suplidoras de oxígeno médico de Nicaragua, hoy, en Managua (Nicaragua). Una de las principales suplidoras de oxígeno médico de Nicaragua, Productos del Aire, anunció este sábado el cierre parcial e indefinido de sus atenciones, en medio de un repunte de la pandemia de covid-19 registrado por el Ministerio de Salud y por médicos independientes. EFE/Jorge Torres

Managua, 11 sep (EFE).- Una de las principales suplidoras de oxígeno médico de Nicaragua, Productos del Aire, anunció este sábado el cierre parcial e indefinido de sus atenciones, en medio de un repunte de la pandemia de covid-19 registrado por el Ministerio de Salud y por médicos independientes.

Productos del Aire informó que a partir de hoy “permaneceremos cerrados. Reanudaremos la atención al público general hasta nuevo aviso. Reiteramos nuestro compromiso con el sector salud, por medio de ellos continuaremos atendiendo a la población. Pedimos comprensión a los clientes y público general”.

Tras emitir el comunicado, la empresa cerró sus puertas en Managua, y sus líneas telefónicas enviaban al buzón de voz en la sede central y en las sucursales, según pudo constatar Efe.

EL REPUNTE

El cierre se da cuatro días después de que el Ministerio de Salud informó del contagio de 615 personas en una semana, la mayor cantidad en el lapso de siete días reportada por el Gobierno desde que la pandemia fue detectada en Nicaragua, en marzo de 2020.

Según el Gobierno, en 18 meses Nicaragua se han confirmado 12.153 casos de covid-19 y 201 muertes, cifras que el gremio médico privado rechaza porque considera que no refleja la realidad.

El Observatorio Ciudadano Covid-19, una organización independiente de médicos, ha reportado 25.156 casos sospechosos de covid-19, con 4.531 muertes por neumonía y otros síntomas de la pandemia, así como un incremento de contagios del 61 % en la última semana, datos que el Gobierno desconoce.

Meses antes de anunciar la suspensión, Productos del Aire, que opera en Nicaragua desde mediados del siglo pasado, había decidido permanecer abierta las 24 horas del día para atender las emergencias derivadas de la pandemia.

Las razones del cierre no fueron divulgadas por la sede central de la empresa, sin embargo, horas después del anuncio, una de sus distribuidoras informó en sus redes sociales que se habían quedado sin oxígeno.

“Están agotados los tanques para oxígeno medicinal y concentradores de oxígeno”, indicó la distribuidora, ubicada en la ciudad de Masaya, al sureste de Managua, y que esta mañana tampoco recibió llamadas telefónicas.

"ESTAMOS SIN OXÍGENO"

A mediados de la semana la misma distribuidora había llamado a la prudencia y recomendado a sus clientes dirigirse hacia la sede central en Managua, debido a la escasez de oxígeno.

“Largas filas para llenar sus tanques en carretera norte. Estamos sin oxígeno, por favor seamos prudentes, cuidemos de nuestras familias, la propagación del virus ha sido muy rápida en estos días. Dios nos proteja”, indicó la sucursal.

Las “largas filas” para comprar un tanque de oxígeno ya habían sido reportadas a través de las redes sociales en ciudades del norte, centro y Pacífico de Nicaragua, días antes del cierre de Productos del Aire.

Esta semana el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, anunciaron que tienen como meta vacunar contra la covid-19 a 2,8 millones de personas, un 43,8 % de los 6,5 millones de habitantes de Nicaragua, según datos oficiales.

El Gobierno de Nicaragua, que en los últimos días ha incrementado su llamado al cuidado personal, mantiene su posición de no establecer restricciones para evitar la propagación de la pandemia.