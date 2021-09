PepsiCo apuesta por Uruguay y destaca su talento y buen ecosistema inversor

La directora ejecutiva de Pepsico para Latinoamérica, Paula Santilli, posa durante una entrevista con Efe, el 2 de septiembre de 2021, en Montevideo (Uruguay). EFE/Raúl Martínez

Montevideo, 11 sep (EFE).- El talento de su gente, la estabilidad económica y el ecosistema de solidez son algunas de las razones para que PepsiCo pusiera de nuevo sus ojos en Uruguay con una inversión de 64 millones de dólares en una planta de concentrados de primer nivel mundial, tal como lo asegura su CEO para Latinoamérica, Paula Santilli.

En una visita a Uruguay en la que se reunió con el presidente del país, Luis Lacalle Pou, y llevó a cabo diversas actividades, la argentina radicada desde hace varios años en México recibe a Efe para hablar de esta inversión que tendrá como fin expandir su actual planta de distribución en la histórica ciudad de Colonia del Sacramento (suroeste).

"Estamos muy contentos, orgullosos de anunciar una inversión en Colonia del Sacramento. Una inversión muy importante para PepsiCo, 64 millones de dólares, que vamos a invertir en la planta de concentrados, donde se hace la magia de todas nuestras bebidas, todos nuestros secretos están ahí. Desde Colonia exportamos a más de 21 países de toda América Latina", sostiene la directora ejecutiva.

A través de esta inversión, Santilli asegura que se ampliará la capacidad de la planta en un 60 % con "tecnología 'superstar', lo mejor que hoy hay en el planeta" y podrán alcanzar mayores niveles de exportación.

Colonia no es cualquier lugar para la empresa multinacional, debido a que desde allí salen todas las bebidas que produce la compañía para el resto del continente y esta planta es una de las ocho que PepsiCo tiene distribuidas en diferentes partes del mundo.

Según Santilli, la obra llevará unos 5 años ya que se hará mientras que la planta siga operando, pero asegura que se trata de poco tiempo para lo que significa el tamaño.

"(En Uruguay) El talento es espectacular, es una de las cosas que miramos, cuando vamos a invertir dinero, uno de los factores que le prestamos muchísima atención es que tengamos la gente y el talento necesario para manejar esta tecnología nueva", resalta.

Para PepsiCo también es "muy importante" el "ecosistema de estabilidad económica y seguridad jurídica" con el que cuenta Uruguay, este combo entre talento de sus trabajadores y certezas hace que Uruguay sea un gran llamador para invertir.

Asimismo, destaca que la inversión tendrá un fuerte punto en el cuidado ambiental y que en las instalaciones que ya funciona, "casi absolutamente todo" lo que se genera como residuo se recicla o es biodegradable.

"Cuando PepsiCo invierte el país crece, crecen los empleos de calidad, con muy buena capacitación, con entrenamiento de las mejores tecnologías, empleos sustentables que no paran", subraya y acota que, actualmente, la empresa emplea a "214 familias" en Uruguay.

UN JUGADOR CLAVE EN LAS EXPORTACIONES

La empresa multinacional tiene un gran peso en la economía uruguaya. De hecho, Santilli sostiene que hoy son el quinto exportador de Uruguay y que las cifras de exportación rondan los 600 millones de dólares anuales.

Esto hace que la inversión cumpla un papel importante en la economía del país ya que se estima que este volumen irá creciendo en la medida que los países de Latinoamérica se recuperen de los efectos adversos de la pandemia de la covid-19.

"Por eso estamos ampliando la capacidad. Si no tuviéramos previsión de innovación, crecimiento, no estaríamos haciendo la inversión", subraya.

Durante su breve paso por Uruguay, la directora ejecutiva fue recibida por Lacalle Pou, para llevarle "la buena noticia" y aseguró que el mandatario estaba "sumamente contento".

"Especialmente saliendo de una pandemia para los países es muy importante que empresas tengan este marco regulatorio que permite una inversión de esta naturaleza, les venimos a agradecer, invitarlo a que inaugure la planta, estamos para apoyar a este gran país a crecer", afirma.

Además de este desarrollo que apunta más a la región que al plano local, Santilli considera que tienen "muy bonitos negocios" en Uruguay tanto a nivel de bebidas como de alimentos pero, sin dudas, el producto estrella es Paso de los Toros, la bebida de agua tónica o pomelo que lleva el nombre de una localidad uruguaya.

"Ojalá que se animen otras empresas a venir a invertir en Uruguay, ese también es un mensaje importante que les queremos dar a otros inversores. Estamos acá para invertir, PepsiCo no toma livianamente una inversión de este tamaño en Uruguay, para nosotros es toda una decisión y ojalá que muchos más empresarios también se animen a invertir en Uruguay", concluye.

Federico Anfitti