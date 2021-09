Penélope Cruz, mejor actriz en Venecia: El premio "es cien por cien de Pedro"

EFE/EPA/CLAUDIO ONORATI

Venecia (Italia), 11 sep (EFE).- Penélope Cruz se alzó hoy con la Copa Volpi a la mejor actriz de la 78 edición del Festival de Cine de Venecia por su trabajo en "Madres paralelas", de Pedro Almodóvar, convirtiéndose en la primera hispana en hacerlo.

Al recoger el premio y en rueda de prensa posterior, la actriz madrileña subrayó que es "cien por cien" de Almodóvar.

"Gracias por confiar en mi, por inspirarme en la búsqueda de la verdad fuera y dentro del set, por tu impecable trabajo ético, muy difícil de encontrar en estos días locos, por tu dedicación a los detalles, has creado magia de nuevo y estoy orgullosa de formar parte de ello", señaló Cruz en el escenario del Lido.

Dedicó el galardón a todo el reparto de la película, a su marido Javier Bardem, presente en la gala, a los hijos de ambos, Luna y Leo, y también a las "madres paralelas de su vida": su madre Encarna, su "mejor maestra y amiga" y su suegra Pilar Bardem, fallecida recientemente y de quien dijo que hizo "mucho" por los actores y actrices españoles.

La actriz madrileña competía por partida doble, ya que también ha participado en la sección oficial con la comedia "Competencia oficial", de los argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat y coprotagonizada con Antonio Banderas y Oscar Martínez.

El presidente del jurado, Bong Joon-ho, aseguró en rueda de prensa tras la gala que fue muy difícil decidir entre sus dos trabajos. "Ha sido una decisión dura porque ha hecho un trabajo genial también en 'Competencia oficial", discutimos bastante sobre ello", dijo.

Cruz insistió en que el personaje de "Madres paralelas" le ha marcado mucho y agradeció a Almodóvar su nivel de exigencia. "Nos ha exigido mucho y se lo agradezco, él está en un nivel tan alto que piensas que podría dar su vida por ello y es una sensación contagiosa, no quieres defraudarle".

Se trata no sólo de su primera Copa Volpi sino también de la primera vez que este premio va a parar a una actriz hispana. Antes que ella lo ganaron pesos pesados de la interpretación como Bette Davis, Vivien Leigh, Sophia Loren, Cate Blanchet, Tilda Swinton, Julianne Moore o Olivia Colman.

La actriz española más internacional y primera española ganadora de un Oscar por "Vicky, Cristina, Barcelona" (2008) de Woody Allen, recordó hoy de nuevo la primera vez que llegó a la Mostra de Venecia con "Jamón, jamón" (1992) de Bigas Luna, quien ganó un León de Plata por esa obra.

"Tenia 18 años, vine con Javier (Bardem) y Jordi (Molla), yo alucinaba mucho con todo y no imaginaba que un día me pasaría esto", señaló.

Nominada otras dos veces al Óscar -por "Volver" (2006) y por el musical "Nine" (2009)- también tiene en su palmarés particular el premio a la mejor actriz del Festival de Cannes por "Volver", en ese caso compartido con el resto de protagonistas femeninas del filme.

Actriz fetiche de Almodóvar, Cruz trabajó por primera vez con él en "Carne trémula" (1997) y desde entonces han rodado seis películas juntos. A las mencionadas se añaden "Todo sobre mi madre" (1999), "Los abrazos rotos" (2009), "Dolor y gloria" (2019) y una pequeña aparición en "Los amantes pasajeros" (2013).

En "Madres paralelas", un filme que entrecruza el tema de la maternidad y la memoria histórica en España, Cruz da vida a Janis, una de las dos mujeres protagonistas -la otra es Milena Smit- que coinciden dando a luz a sus hijos en el hospital, lo que crea un nexo especial entre ellas.

Además Janis, fotógrafa profesional criada por su abuela, está empeñada en cumplir la última voluntad de esta y encontrar los restos del bisabuelo fusilado y enterrado en una cuneta al principio de la guerra.

Sobre el tema de la memoria histórica que aborda el filme Cruz dijo que el director manchego "hace algo muy importante con esta película, que el tema dé la vuelta al mundo y se sepa más sobre ello".

Por Magdalena Tsanis