Papa Francisco.- El Papa retoma mañana su agenda internacional con un viaje de tres días a Budapest y Eslovaquia

ROMA, 11 (EUROPA PRESS)



El Papa retoma este domingo 12 de septiembre su agenda internacional, tras la operación de colon a la que fue sometido el pasado julio, con un viaje que comenzará en Budapest, donde estará solo unas horas, antes de trasladarse a Eslovaquia donde visitará las ciudades de Bratislava, Kosice, Presov y Sastin.



El primer día del viaje comenzará a las 6.00 horas cuando está previsto que despegue el avión del aeropuerto de Fiumicino, en Roma, y el Pontífice, que cumplirá 85 años en diciembre, deberá afrontar una jornada de trabajo de más de diez horas. No obstante, el director de la oficina de prensa del Vaticano, Matteo Bruni, ha incidido en que no se tomarán "medidas sanitarias" extraordinarias.



Se trata del segundo viaje internacional de Francisco después del parón que supuso la pandemia. El Pontífice tiene previsto reunirse con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, del que lo distancian posiciones antagónicas en diversos temas como la inmigración, las tendencias antieuropeístas y el soberanismo. Ese encuentro cara a cara nada más llegar a Budapest será la primera reunión entre ambos, pero no tendrá carácter oficial ya que se desarrollará en el Museo de Bellas Artes. De hecho, el mismo Papa subrayó hace unos díuas en una entrevista con COPE que no sabía si se iba a encontrar con Orban. El encargado de acoger al Papa en el aeropuerto de la capital húngara será el viceprimer ministro, Zsolt Semjen.



El Vaticano ha remarcado que el objetivo de la visita a Budapest es clausurar el 52º Congreso Eucarístico Internacional. Tras estar solo unas horas en Budapest, el Papa cogerá un avión con dirección a la vecina Eslovaquia, donde Francisco impulsará el diálogo interreligioso y defenderá a la comunidad gitana eslovaca de Kosice, donde más de 6.500 personas aisladas sufren la discriminación y el racismo.



Eslovaquia ha cambiado en los últimos días las estrictas reglas anti-covid que limitaban el acceso a los actos masivos a aquellos que estuviesen vacunados. Ahora, para asistir a los actos del Papa bastará que las personas presenten una prueba negativa o el certificado covid-19 aprobado.



Bruni ha destacado que el viaje tiene un marcado carácter "espiritual, de peregrinación a la virgen y de visita a las comunidades cristianas de estos países, que sufrieron un régimen supranacional totalitario" durante el siglo XX. Francisco se encontrará el lunes con la comunidad judía -que disminuyó en casi 80% tras la Segunda Guerra Mundial- en uno de los encuentros centrales de su visita.



Previamente, por la mañana, se celebrará la visita de cortesía al presidente de la República en el 'Salón Dorado' del Palacio Presidencial de Bratislava y un encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el jardín del Palacio Presidencial de Bratislava.



Posteriormente, está previsto un encuentro con los obispos, sacerdotes, religiosos/as, seminaristas y catequistas en la catedral de San Martín de Bratislava. Por la tarde, el Papa realizará una visita privada al 'Centro Betlemme' de Bratislava, un hogar para personas sin techo, y se celebrará la visita del presidente del Parlamento a la Nunciatura Apostólica en Bratislava y a continuación la visita del primer ministro.



El martes, 14 de septiembre, celebrará la Liturgia Divina de San Juan Crisóstomo en la plaza de la Mestská Sportová hala de Presov y, por la tarde, tendrá un encuentro con la comunidad roma en el barrio Luník IX de Kosice y con los jóvenes en el Estadio Lokomotiva de Kosice. En junio de 2019, durante su viaje a Rumania, el Papa se encontró también con un grupo de gitanos y les pidió perdón por el "peso de la discriminación, la segregación y el maltrato que sufren sus comunidades".



Los habitantes del distrito de Lunik IX son, en su gran mayoría, de etnia gitana. La pobreza, el desempleo y la marginación suponen problemas cotidianos para los vecinos de esta zona, que luchan por salir adelante tras el muro construido en 2013 por los vecinos de los barrios adyacentes. El miércoles, tras celebrar una misa en el santuario nacional de Sastin, el Pontífice regresará al Vaticano.