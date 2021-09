O.Próximo.- La Policía israelí captura a dos de los seis presos palestinos fugados

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



La Policía de Israel ha detenido este sábado en la ciudad norteña de Nazaret a dos de los seis milicianos palestinos que se fugaron de una cárcel de alta seguridad de Gilboa el pasado lunes.



Los agentes les han identificado y se ha demostrado su vínculo con la Yihad islámica. Además, uno de los dos apresados es el autor intelectual de la fuga de la prisión, tal y como ha explicado la Policía y recoge el diario local 'The Times of Israel'.



En las redes sociales se ha difundido un vídeo en el que aparece un hombre vestido con pantalones vaqueros y una camiseta verde, que se identifica como uno de los presos, y que se encontraba en el centro penitenciario cumpliendo dos cadenas perpetuas por intento de asesinato y colocación de bombas.



Tras los arrestos, ambos han sido trasladados al servicio de inteligencia israelí para ser interrogados con la idea de que pudiesen proporcionar información o pistas para localizar a los otros cuatro fugitivos.



Ya este viernes la Autoridad Palestina había accedido a cooperar con el Gobierno israelí en la búsqueda de estos seis fugados permitiendo a Israel tener un mayor acceso a algunas zonas de Cisjordania, donde muchos apuntaban que se encuentran ocultos los reos.



No obstante, esto supuso un golpe para la población de Ramala, que salió a la calle durante los últimos días para protestar contra las autoridades israelíes y servir de distracción para que los palestinos no fueran capturados.



El diario libanés 'Al Ajbar' informó de que el acuerdo entre las partes implicaría que los presos fuesen capturados con vida y que, además, las autoridades de Israel suavizaran las condiciones en las que se encuentran encarcelados cerca de un millar de ciudadanos palestinos.



No obstante, el citado periódico ha sido vinculado a Hezbolá y Hamás en el pasado, facciones rivales de la Autoridad Palestina, a la que acusan de traicionar la causa palestina al cooperar con las agencias de seguridad israelíes.



La investigación sobre la fuga se encuentra ahora en manos de la Unidad de Investigación de Delitos Internacionales de la división especial de la Policía israelí. El ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev, ha anunciado que se creará una comisión gubernamental para investigar el asunto.



La decisión ha sido tomada junto al primer ministro, Naftali Bennett, con el visto bueno del fiscal general, Avichai Mandelblit, por lo que pasará a manos del Gobierno para su aprobación definitiva.



"No dejaremos una sola piedra sin levantar. Confío en el Gobierno de Israel para aprobar mi recomendación y que podamos llegar al final del asunto", ha aseverado el ministro.