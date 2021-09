Nicaragua.- Daniel Ortega critica a los "peleles" de EEUU que quieren sabotear la CELAC

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha cargado contra los mandatarios de países latinoamericanos aliados de Estados Unidos, "peleles" contrarios al desarrollo de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).



"No se nos puede olvidar nunca que esta unidad tiene enemigos, y el enemigo es el yanqui que tiene peleles gobernando en algunos países que le hacen el trabajo al yanqui para que se mantenga nuestra región dividida, desunida", ha afirmado Ortega en un discurso difundido este viernes por la prensa nicaragüense.



Ortega ha recordado cómo se formó en 2010 la CELAC durante una cumbre en México y que el entonces presidente colombiano, Álvaro Uribe, intentó boicotear la iniciativa. "Uribe, representando los intereses del yanqui, que no quería esa unidad, se levantó a insultar, a tronar y a provocar, incluso ya casi a los golpes. Y estaba ahí Raúl y estaba Chávez y ahí Uribe tronando buscando cómo se rompiera la reunión, se disolviera la reunión y no se constituyese la CELAC", ha relatado.



"Ya veremos qué actitud va a tomar Colombia cuando se lleve a cabo la reunión en México, la reunión de la CELAC. Ya veremos que actitud van a tomar otros gobiernos latinoamericanos. Cuántos actuarán como peleles, como instrumentos del imperio yanqui", ha remachado.



Ortega ha emplazado además a Estados Unidos a que "reflexione" por los crímenes que ha cometido y pida "perdón" en el "nombre de la democracia en el mundo". "Que ayuden a construir un mundo de paz y unidad. Que cesen las amenazas, las agresiones y lo que ellos llaman sanciones, que no son más que crímenes que se cometen contra los pueblos de nuestra América y del mundo", ha argumentado.