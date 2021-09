Muere de covid-19 el ex primer ministro marfileño Charles Konan Banny

El expresidente de Costa de Marfil, Charles Konan Banny en imagen de archivo. EFE/Olivier Hoslet

Abiyán, 11 sep (EFE).- El ex primer ministro marfileño Charles Konan Banny (2005-2007) murió a los 78 años tras haber sido hospitalizado en Francia a consecuencia de la covid-19, confirmaron este sábado fuentes oficiales.

"He sabido con infinita tristeza el deceso de Charles Konan Banny. Yo serví en su Gobierno mientras fue primer ministro. Él queda para mí como un veterano atento, de consejos ilustrados y fraternales. Mis oraciones acompañan a todos sus seres cercanos", señaló este sábado en Twitter el actual primer ministro marfileño, Patrick Achi.

La muerte de este economista y actor clave de la política marfileña tuvo lugar el viernes en un centro hospitalario de París al que había sido trasladado a consecuencia de la covid-19.

También el presidente del país, Alassane Ouattara, lamentó la muerte del político, al que calificó de "amigo y hermano".

"Rindo homenaje a un gran servidor del Estado, una personalidad política de primer nivel cuya contribución a la reconciliación nacional fue importante", expresó Ouattara en las redes sociales.

En la misma línea se manifestó el también ex primer ministro y ex líder rebelde Guillaume Soro, quien recordó a Banny como un "reconciliador" que cambió su "percepción" de la política.

Banny fue primer ministro entre 2005 y 2007, cuando fue sucedido por Soro.

En 2011 fue designado por Ouattara para presidir la Comisión de Diálogo, Verdad y Reconciliación, un organismo encargado de estudiar lo sucedido durante los cinco meses de enfrentamientos que se sucedieron tras los comicios de diciembre de 2010, desatados por la negativa del expresidente Laurent Gbagbo a dejar la Presidencia.

En esos incidentes murieron entre 2.000 y 3.000 personas, según cifras de Naciones Unidas.

Previamente también había sido gobernador del Banco Central de los Estados de África Occidental (BCEAO).