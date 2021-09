Mourinho vivirá el domingo su partido 1.000 como entrenador

El portugués José Mourinho, actualmente al frente de la Roma, celebrará el domingo contra el Sassuolo su partido oficial número 1.000 como entrenador principal.

"90.000 minutos, más los tiempos de descuento... ¡Es mucho!", afirmó esta semana 'Mou' a la Agencia Lusa de su país, al referirse a ese partido mil.

"Nunca pensé poder alcanzar esa cifra y nunca he contado los partidos. Pero cuando me informaron de que me faltaban solo ocho o nueve, entonces lo anoté y he comenzado a hacer las cuentas", explicó el técnico portugués de 58 años.

La Roma es la décima experiencia en un banquillo para Mourinho como entrenador principal, desde que arrancó en esas funciones en septiembre de 2000 en el Benfica. Pasó luego por grandes como el Oporto, el Chelsea -en dos etapas-, el Inter de Milán, el Real Madrid, el Manchester United y el Tottenham.

En su palmarés cuenta con dos títulos en la Liga de Campeones (Oporto en 2004, Inter en 2010) y con títulos de campeón de liga en los cuatro campeonatos nacionales en los que ha dirigido.

La etapa actual en la Roma supone su regresó al 'Calcio' después de salir del Inter, al que condujo en 2010 a un triple histórico de Serie A-Copa de Italia-Liga de Campeones.

Por el momento, el balance es muy positivo y la Roma de Mourinho ganó sus cuatro primeros partidos oficiales, dos de la Serie A y dos de la nueva Conference League.

