Médicos hondureños preocupados por los actos políticos como focos de la covid-19

Dos mujeres salen de un Centro de Triaje y Estabilización de Pacientes covid-19 hoy, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador

Tegucigalpa, 11 sep (EFE).- Las campañas electorales en Honduras para las elecciones generales de noviembre próximo serán focos de infección de la covid-19, virus que deja más de 9.300 muertes en el país al cumplirse este sábado 18 meses desde que se reportaron los primeros dos contagios.

El médico hondureño Henry Alvarenga dijo este sábado a Efe que no duda que las campañas proselitistas serán de nuevo focos de contagio del coronavirus SARS-CoV-2, tal como ocurrió ya en marzo pasado de cara a las elecciones primarias o internas.

"De hecho cuando comenzamos a presentar las últimas oleadas de covid-19 fue por el cierre de las campañas políticas para las elecciones primarias (en marzo pasado). No sólo se disparó la tasa de infección y mortalidad, sino también se empezó a hablar de nuevas variantes", explicó.

Para noviembre, cuando el país centroamericano celebrará comicios generales, se espera "un foco de infección gigante, principalmente, a nivel de ciudades grandes, municipios, aldeas y caseríos, por lo que el contagio será masivo", advirtió el especialista.

En los comicios del 28 de noviembre, se elegirá al sucesor del presidente, Juan Orlando Hernández, quien el 27 de enero de 2022 concluirá su segundo mandato luego de haberse reelegido en 2017.

Además, serán electos tres vicepresidentes, 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano.

MAYOR INFECCIÓN

Alvarenga indicó que Honduras registrará "mayor infección y mortalidad" por la covid-19 después de las concentraciones políticas, en las que hasta ahora no se han respetado las normas mínimas de seguridad sanitaria ante la pandemia, y las elecciones.

La pandemia, cuyos primeros dos casos en el país se dieron a conocer el 11 de marzo de 2020, suma en Honduras 350.879 contagios y 9.319 fallecimientos.

El médico instó a los aspirantes a cargos de elección popular a "reducir" el número de personas en las concentraciones políticas y a evitar reuniones proselitistas en espacios cerrados.

Aconsejó a la ciudadanía utilizar "obligatoriamente" doble mascarilla para protegerse del coronavirus, una práctica que se ve por las calles de las principales ciudades del país, donde no se realiza segunda vuelta electoral y gana el aspirante que obtenga más votos.

Invitó a todos los ciudadanos a mantener la prudencia, respetar las medidas sanitarias de protección frente a este virus y evitar reuniones en espacios cerrados.

Las autoridades de Honduras han confirmado la presencia de las variantes del coronavirus Delta (India), Gamma (Brasil), Alpha (Reino Unido) y Beta (Sudáfrica).

REGLAS CLARAS

La coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, dijo a Efe que es necesario establecer reglas claras de juego que permitan a todos los candidatos participar en las mismas condiciones.

"Es importante poner claras reglas de juego y códigos de conductas y líneas muy claras a los partidos políticos (sobre) cómo manejar los espacios de campaña política y hacer un llamado regular para que se respeten las medidas de bioseguridad", subrayó.

Shackelford coincidió con Alvarenga en que Honduras vive una situación "preocupante" no solo por la alta incidencia de muertes y contagios de covid-19, sino también por el poco manejo de otras enfermedades.

Antes de la pandemia, Honduras ya tenía un sistema de salud "extremadamente frágil", lo que se ha visto "impactada mucho más fuertes con la llegada de covid-19", enfatizó la diplomática de la ONU.

Destacó la importancia de "fortalecer" el sistema de salud de Honduras y asegurar "un acceso universal a la salud", así como la distribución de la vacuna contra la covid-19.

"Estamos en un contexto electoral, entonces tenemos que estar cuidando y el Gobierno debe asegurar que no hay politización de la vacuna", señaló la representante de la ONU.