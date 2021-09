Macedonia.- Dimite el ministro de Sanidad de Macedonia tras la muerte de 14 personas en el incendio de un hospital COVID

11-09-2021 El ministro de Salud de Macedonia del Norte, Venko Filipce POLITICA GOBIERNO DE MACEDONIA DEL NORTE



El ministro de Salud de Macedonia del Norte, Venko Filipce, ha anunciado este viernes su dimisión del cargo debido a la tragedia de este jueves en la que 14 personas perdieron la vida en un incendio declarado en un hospital de campaña destinado a pacientes con COVID-19 en la ciudad de Tetovo, situada en el noroeste del país.



"Siempre me mantuve de pie, con responsabilidad y transparencia. Nunca escapé de las críticas, nunca dejé de vencer a la pandemia. La última tragedia me impactó mucho. Por eso hoy, por razones morales, presenté una renuncia por escrito al primer ministro, Zoran Zaev", ha explicado Filipce, según recoge el diario local 'Vecer'.



Junto a Filipce también han dimitido del ejercicio de sus funciones tanto el viceministro de Sanidad, Ilir Hasani, como el director del Hospital de Tetovo, Florin Besimi, según ha informado el medio local Koha.



"A pesar de que no tengo nada que ver con los trámites para el establecimiento de un hospital modular, aunque no tengo nada que ver con la parte organizativa, la dimisión es el acto más pequeño que puedo hacer en este momento, para respetar a las víctimas, los heridos, al público y a mí mismo", ha publicado Hasani en sus redes sociales.



A primera hora de la madrugada del jueves se produjo una explosión que provocó un incendio en un hospital modular destinado específicamente a pacientes con COVID-19, dejando 14 muertos, doce de ellos pacientes y otros dos familiares.



"Durante la construcción de todos los hospitales modulares, los materiales implantados están certificados. (...) El centro de Tetovo está diseñado con tres accesos, los pasillos tienen 2,4 metros de ancho y las barandillas de las ventanas son bajas para casos de evacuación. En estos edificios no se utilizó madera y se colocaron todos los demás elementos necesarios para la protección de los pacientes", defendió Filipce al respecto de las condiciones de seguridad de la instalación.



De este modo, confirmó que los documentos sobre la construcción "serán entregados al público y los medios de comunicación para su revisión". Sin embargo, el director económico del centro, Artan Etemi, sí que llegó a describir "pequeños errores de infraestructura".



Este tipo de centros sanitarios comenzaron a instalarse a lo largo del país para hacer frente a la pandemia de coronavirus y poder liberar a otros hospitales para que siguiesen afrontando el cuidado y la atención de otras enfermedades y dolencias.