Lourdes Montes asegura estar viviendo uno de sus mejores momentos personales

MADRID, 11 (CHANCE)



Lourdes Montes sigue creciendo profesionalmente y es que ha sido una de las mujeres que ha conseguido crear su propio sello y ser independiente en el mundo de la moda. La mujer de Francisco Rivera ha demostrado con creces que una de sus pasiones es el diseño y siempre que puede se vuelca en con este tipo de causas.



En este caso, Lourdes ha presentado la colección de moda femenina de la firma Silbon. La andaluza nos cuenta que el verano ha sido "fenomenal" pero que ya tiene ganas de volver a la rutina. Por otra parte, Lourdes cuenta que Fran se encuentra "Muy bien, fenomenal, ya un poco más relajado después de la Goyesca que se pasa muchos nervios, pero bien".



Lourdes nos cuenta que su marido le ha sorprendido en muchas cosas y en su forma de actuar al ser suegro y afirma a la prensa las ideas que tienen sobre él no tienen nada que ver "Qué poco le conocéis".



Fran Rivera y Lourdes no descartan ampliar la familia "A mí me encantaría. A mí me encantan las familias grandes" y relata que el torero "es muy niñero". Sobre la relación de los hermanos Rivera e Isabel Pantoja, la diseñadora asegura que "eso ni idea, yo allí no entro, esa no es mi lucha".