Lorena Gómez apoyaría a Rene Ramós si se tuviese que ir fuera de España por trabajo

Siempre se ha hablado de una mala relación con Pilar Rubio y la verdad, Lorena Gómez se muestra cansada de que siempre se le pregunte por lo mismo. Es por eso por lo que en esta ocasión ha querido desmentir y asegurar que la relación que mantiene con su cuñada solamente la saben ellas.



"Eso es hablar por hablar, nadie sabe realmente la relación, lo más importante es que todo el mundo sea feliz" decía Lorena Gómez cuando le preguntamos por el tópico de una mala relación con Pilar Rubio. Eso sí, la cantante aseguraba que el cambio que han tenido en la vida Sergio Ramos y ella ha sido radical, pero lo importante es que están unidos en este nuevo sueño.



Si René se fuera de España por motivos laborales, Lorena confiesa que le apoyaría al máximo, al igual que ha hecho su cuñada: "La palabra no es dejar todo, es compartir, obviamente apoyarle en su sueño, pero al final es un poco repartir, tu sueño está allí, los míos están aquí... en mi caso tengo mi vida aquí, si René se tuviese que ir, le apoyo a muerte".



Sobre si hará algún viaje a París para ver a Pilar y Sergio, la artista deja entrever que todavía no ha pensado en eso: "Yo he ido muchas veces, por qué no, claro que sí, al final es una cosa que está dentro de la familia".