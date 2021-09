López Obrador acusa a España de soberbia por no disculparse por la conquista

Fotografía de archivo en la que se observa al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hablando durante una conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, en Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Mazatlán (México), 11 sep (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acusó este sábado a España de "soberbia" por no atender su petición de ofrecer disculpas a los pueblos indígenas del país por los abusos cometidos durante la conquista y la colonia.

"Les planteamos de manera muy respetuosa que ofrecieran disculpas, sobre todo la Monarquía, por lo que se llevó a cabo de manera abusiva en nuestro país con las comunidades originarias, la represión que hubo, los asesinatos masivos, el exterminio, pues ellos no lo entendieron así, se sintieron ofendidos, actuaron creo que con soberbia", expresó.

El presidente declaró esto a los medios tras un evento en Mazatlán, estado de Sinaloa, donde este día propuso al gobernador de esa entidad, Quirino Ordaz Coppel, como nuevo embajador de México en España.

López Obrador confió en que Ordaz Coppel, del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), "va a ayudar a que se restablezcan por completo y en muy buenos términos las relaciones con España, que son de todo tipo, principalmente de amistad con el pueblo español".

“Buscar restablecer las relaciones a plenitud entre México y España, a partir del respeto mutuo, que no nos vean como actuaban, porque se lo permitían los Gobiernos neoliberales, que (no) nos vean como tierra de conquista”, enunció el presidente sobre la principal misión de Ordaz Coppel.

Desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2018, López Obrador ha denunciado la actuación de las empresas españolas en el país por los presuntos nexos de corrupción entre compañías constructoras y energéticas con los Gobiernos anteriores.

"Tenemos en España buenas relaciones, a veces no como quisiéramos, con malos entendidos, pero yo aspiro a que se restablezcan por completo las buenas relaciones con España", reiteró este sábado.

El presidente ha elevado el reclamo este 2021, cuando su Gobierno conmemora 500 años de resistencia indígena, como ha rebautizado a la efeméride de la conquista, además de los 200 años de la consumación de la independencia.

La tensión aumentó con la reunión de la semana pasada entre Santiago Abascal, líder del partido español ultraderechista VOX, y senadores mexicanos del opositor Partido Acción Nacional (PAN), quienes firmaron un pacto "anticomunista" conocido como la Carta de Madrid.

"España es uno de los países con más inversión en México y relaciones políticas que siempre se han tenido, solo interrumpidas durante el franquismo, que esperemos que ya no siga retoñando”, dijo este sábado López Obrador.

Antes de estas declaraciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México anunció que López Obrador propuso al actual gobernador de Sinaloa, quien deja el cargo en noviembre, como nuevo embajador de México en España tras las recientes polémicas en esa sede diplomática.

El nombramiento de Ordaz Coppel, quien concluye su cargo como mandatario estatal en noviembre, ha causado sorpresa en la política mexicana por ser del opositor PRI, al que López Obrador derrotó en las elecciones presidenciales de 2018.