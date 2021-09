La defensa del príncipe Andrés disputa recibir una citación judicial, según la BBC

EFE/EPA/RICHARD WAINWRIGHT/Archivo

Londres, 11 sep (EFE).- La defensa del príncipe Andrés disputa haber recibido una citación judicial válida relativa a la denuncia presentada en Nueva York por la estadounidense Virginia Giuffre, que le acusa de abusos sexuales cuando ella era menor, informa este sábado la BBC.

Según documentos judiciales hechos públicos el viernes en Estados Unidos, el equipo de la demandante mantiene que los papeles fueron entregados el 27 de agosto en la residencia oficial en Windsor (cerca de Londres) del miembro de la realeza británica.

Sin embargo, de acuerdo con la cadena pública del Reino Unido, los representantes del príncipe considerarían que no se ha recibido una demanda válida dado que, entre otras cosas, el procedimiento en este país requiere que sea un magistrado, y no abogados, quien la gestione.

Sin aportar más detalles, la BBC señala que será un juez estadounidense quien deberá determinar en una sesión virtual el próximo lunes si se cumplen los requisitos para que pueda empezar el proceso civil en Nueva York.

El texto difundido ayer detalla que la citación fue entregada a un policía en las puertas del Royal Lodge, residencia en la finca real de Windsor del segundo hijo de la reina Isabel II.

El documento recoge el testimonio de un agente judicial que en los pasados días 26 y 27 de agosto se presentó en el lugar e intentó en varias ocasiones entregar al acusado los documentos, que al final acabó dejando en manos del policía, que debía remitirlos al equipo legal del príncipe, que está en Escocia.

La primera sesión preliminar del proceso contra Andrés, en la que no se prevé la presencia de ninguno de los litigantes, está prevista para el lunes, sin que exista todavía fecha para el arranque del juicio.

Giuffre, de 38 años y que ya había acusado varias veces al príncipe de haber abusado de ella cuando tenía 17, ha presentado la demanda en Nueva York acogiéndose a la Ley de Víctimas de Menores de esa ciudad.

El príncipe Andrés, de 61 años, no se ha pronunciado aún formalmente sobre la denuncia, pero en una entrevista con la BBC en 2019 negó de manera categórica conocer a la chica o haber mantenido relaciones sexuales con ella, a pesar de que aparecen juntos en una foto publicada en numerosas ocasiones por la prensa.