La ALBA envía 3,5 toneladas de productos médicos a Cuba para paliar la covid

Varias personas con tapabocas caminan por una calle en La Habana (Cuba). Fotografía de archivo. EFE/Ernesto Mastrascusa

Caracas, 10 sep (EFE).- La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) envió este viernes a Cuba 3,5 toneladas de productos médicos para atender la pandemia de covid-19, informó este viernes la Cancillería Venezolana.

La carga fue transportada a través de la aerolínea estatal venezolana Conviasa y fue donada por los gobiernos de Barbados, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía, detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Los ejecutivos de esos países "unieron esfuerzos de cooperación regional con la intención de apoyar al pueblo cubano en sus esfuerzos para reducir los efectos adversos de la pandemia de covid-19" y de las sanciones de Estados Unidos, agregó la información.

La operación, destacó la Cancillería venezolana, "forma parte del puente humanitario establecido en la Reunión del Consejo Social del ALBA en enero del 2021".

"El Banco del ALBA y la aerolínea Conviasa actuaron como brazos financiero y operativo, respectivamente, para la logística del traslado de la donación hacia La Habana", explicó el ministerio venezolano.

En marzo pasado, y también como parte de dicho puente humanitario, la ALBA transportó 20.000 dosis de la vacuna china contra la covid-19 Sinopharm a la Mancomunidad de Dominica.

En junio pasado también se entregó al Gobierno de Antigua y Barbuda un lote de 20.000 dosis del mismo fármaco que fueron donados por China.

El Banco del Alba difundió unas fotos en su cuenta de Twitter en las que puede verse cómo fueron embarcados los productos enviados a Cuba.

Sin embargo, no detalló dónde fueron almacenados y embarcados estos productos ni tampoco desde dónde salió el avión de Conviasa.

Cuba no integra el mecanismo Covax, auspiciado por la Organización Mundial de la Salud, para que las naciones de ingresos medios y bajos accedan a las vacunas, ni tampoco las ha comprado en el mercado internacional.

Más de 4 millones de personas han recibido ya las tres dosis completas de las fórmulas cubanas Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus como parte de la vacunación masiva y estudios de intervención realizados en paralelo.