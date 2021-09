La aerolínea paquistaní PIA anuncia un primer vuelo comercial a Afganistán

Fotografía de archivo sin fecha de un avión de la aerolínea estatal paquistaní PIA (Pakistan International Airlines).EFE/ AKHTAR SOOMRO

Islamabad, 11 sep (EFE).- La aerolínea paquistaní PIA anunció este sábado un primer vuelo comercial a Afganistán, entre los primeros de una compañía extranjera desde que los talibanes tomaron Kabul el pasado 15 de agosto, aunque advirtió que el tráfico regular dependerá del resultado de la operación.

"Un Airbus A320 volará el lunes a las 7.30 horas (2.30 GMT) desde Islamabad a Kabul. Permanecerá allí una hora antes de volver", dijo a Efe un portavoz de la aerolínea estatal, Abdullah Hafeez.

La fuente afirmó que este primer vuelo "servirá para evaluar cómo controlan la situación del vuelo desde el aeropuerto de Kabul, y entonces decidiremos si enviamos más vuelos o no".

"A la vuelta, 73 personas pertenecientes a una agencia de ayuda internacional viajarán a bordo. Pertenecen a diferentes nacionalidades pero la mayoría son afganos", dijo.

La fuente añadió que "las compañías de seguros dicen que se trata de una zona de guerra, así que están cobrando grandes sumas, por eso no hemos relanzado nuestras operaciones diarias".

El pasado jueves, la aerolínea catarí Qatar Airways organizó el primer vuelo "regular" del aeropuerto Hamid Karzai de Kabul desde la salida de los últimos soldados de Estados Unidos el pasado 31 de agosto.

Según el portavoz de PIA, sin embargo, la compañía catarí se limitó a fletar vuelos chárter, y no puramente comerciales.

Un equipo catarí se encuentra en Kabul desde el fin de la retirada estadounidense, el 31 de agosto, para ayudar a operar el aeropuerto de la capital afgana, mientras que varios países de la zona fletan desde finales de la semana pasada vuelos con ayuda humanitaria a Afganistán.

Los talibanes se hicieron con el control de Kabul el pasado 15 de agosto, al término de la retirada final de las tropas de Estados Unidos y de la OTAN.

El nuevo Gobierno interino de los talibanes, anunciado esta semana, ha recibido críticas de la comunidad internacional por estar integrado únicamente por miembros de la formación fundamentalista y carecer de mujeres.

Más de una docena de los miembros del nuevo gabinete del Gobierno interino de los talibanes figuran además en la lista negra de terroristas del Consejo de Seguridad de la ONU, muchos de ellos con órdenes de captura por las agencias estadounidenses.