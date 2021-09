Isabel Gemio asegura que el documental de Rocío Carrasco le provocó mucho dolor

11-09-2021 ISABEL GEMIO. MADRID, 11 (CHANCE) Hace ya mucho tiempo que Isabel Gemio eligió pasar de las polémicas y vivir su vida ajena a las críticas que recibía por según que comentarios hacía o por el contenido que publicaba en sus redes sociales. Sobre todo desde que se creó una guerra bestial entre María Teresa Campos y ella por el supuesto trato que la periodista le dio a la Campos... algo que ya ha quedado en el olvido. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 11 (CHANCE)



Hace ya mucho tiempo que Isabel Gemio eligió pasar de las polémicas y vivir su vida ajena a las críticas que recibía por según que comentarios hacía o por el contenido que publicaba en sus redes sociales. Sobre todo desde que se creó una guerra bestial entre María Teresa Campos y ella por el supuesto trato que la periodista le dio a la Campos... algo que ya ha quedado en el olvido.



Le hemos preguntado a Isabel Gemio asegura no saber nada sobre la versión que ha dado Edmundo Arrocet sobre su ruptura con María Teresa Campos: "Es que no lo sé, no me he enterado hija, yo ayer he estado haciendo un streaming y es que de verdad* tuve una rueda de prensa también, he estado desconectada".



Sobre la segunda parte del documental de Rocío Carrasco, la periodista la desea mucha suerte: "No lo sé. A mí me ha sorprendido todo tanto, le deseo suerte porque se la merece y que la tenga porque no es fácil, pero sufrió tanto en el pasado que la respeto" y asegura que la primera parte no la pudo ver porque le hacía mucho daño: "No lo sé, según me pille, del otro solo vi el primero y lo apagué porque no podía, me ponía a llorar como una tonta. No era conocedora, de todo no, de lo que contó ya no podía, era mucho sufrimiento".