Inzaghi: "El partido con el Real Madrid es ilusionante"

Roma, 11 sep (EFE).- Simone Inzahi, técnico del Inter de Milán, aseguró este sábado que el partido del próximo miércoles contra el Real Madrid, correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, es "ilusionante", pero destacó que su concentración está en la cita liguera de este domingo ante el Sampdoria y en gestionar las energías de sus futbolistas tras el parón de selecciones.

"El partido con el Real Madrid es ilusionante y lo viviré de la mejor manera junto a los chicos. Ahora mi cabeza y la del equipo está en el Sampdoria", afirmó Inzaghi en la rueda de prensa previa al duelo con el Sampdoria, correspondiente a la tercera jornada de la Serie A.

El Inter, que ganó sus dos primeros partidos, 4-1 al Génova y 3-1 al Verona, encara la cita con el Sampdoria con las dudas de los argentinos Lautaro Martínez y Joaquín Correa, del chileno Arturo Vidal y el uruguayo Matías Vecino, quienes llevan pocas horas en Milán tras regresar de Sudamérica.

"Todavía no he visto a Vidal, Lautaro, Correa y Vecino. Vidal, Lautaro y Correa llegaron anoche, mientras que Vecino llegó esta mañana. Voy a hablar con ellos, entrenaremos y decidiré. No tendré muchas opciones, tendré que entender quiénes están mejor tras los partidos de las selecciones", explicó.

Sí se quedó en Milán el chileno Alexis Sánchez, quien está trabajando para recuperar su mejor forma tras un nuevo problema muscular.

"Sánchez en los últimos tres o cuatro días entrenó al máximo. Es normal que le falta todavía algo a nivel de condición atlética, pero me encontré con un chico con grandísima disponibilidad. Seguro que si las últimas pruebas salen bien, le convocaré. Luego veremos partido a partido cómo estará", dijo.

Inzaghi también manifestó su confianza en el joven delantero uruguayo Martín Satriano, quien se quedó con el primer equipo en vez de salir cedido para contar con más minutos en otro equipo.

"Nos quedamos con Satriano porque me demostró que tiene nivel para estar en el grupo, tiene mucha fuerza y muchas ganas. Los demás delanteros de la plantilla tienen un recorrido distinto, pero él debe ser bueno y trabajar. Se mereció debutar con el Génova, ahora tenemos por delante muchos partidos y veré si y cómo le usaré", dijo.