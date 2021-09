Hamás promete pedir la liberación de fugados palestinos capturados por Israel

Yaqoub Qadri (c), uno de los seis militantes palestinos que escaparon de una prisión de alta seguridad, en una corte en Nazareth, Israel, este 11 de septiembre de 2021. EFE/EPA/Atef Safadi

Gaza, 11 sep (EFE).- El grupo islamista Hamás, que gobierna de facto en Gaza, aseguró hoy que pedirá la liberación de los cuatro reos palestinos capturados ayer y hoy por Israel tras su fuga de una cárcel de alta seguridad el lunes, mientras fuerzas israelíes prosiguen la búsqueda de dos presos fugados que quedan por atrapar.

"El arresto de cuatro de los seis prisioneros" que escaparon el lunes 6 de septiembre de la prisión israelí de Gilboa "no oscurece la realidad de su honorable acción", declaró en un discurso grabado por televisión el portavoz del ala armada de Hamás, Abú Obeida, que prometió que el grupo exigirá su libertad en cualquier negociación para un posible acuerdo de intercambio de presos con Israel.

Según Abú Obeida, "la fuga de los seis presos fue una acción heroica" que logró "enviar un mensaje al mundo entero".

"Serán liberados pronto", aseguró el portavoz militar de Hamás, que como en pasadas intervenciones, apareció en un vídeo con su rostro enmascarado.

Sus declaraciones se producen en un contexto de ligera tensión por la cuestión de los fugados y la captura de cuatro de ellos.

Su insólita evasión causó euforia entre muchos palestinos y derivó en protestas en su apoyo en Cisjordania y Jerusalén Este, donde se registraron también choques con las fuerzas israelíes.

Los seis fugitivos -cinco de ellos miembros de Yihad Islámica y uno del brazo armado de Fatah- se convirtieron en héroes en las calles palestinas, al considerarse que pusieron en ridículo a Israel tras escapar contra todo pronóstico de su estricto yugo carcelario.

A su vez, Hamás y Yihad Islámica amenazaron con represalias si los presos sufrían daños durante las tareas de búsqueda y captura.

Por otro lado, el anuncio de Abú Obeida se difundió hoy poco antes de que un cohete fuera lanzado desde Gaza hacia Israel, el segundo disparo de esta índole en menos de 24 horas, después de que ayer se lanzara un primer proyectil contra territorio israelí.

Los dos disparos fueron interceptados por el sistema antiaéreo Cúpula de Hierro, y no provocaron heridos ni daños materiales, mientras que ninguna facción armada reivindicó su responsabilidad.

Sin embargo, ambos disparos se podrían interpretar como un gesto simbólico de apoyo a los fugados tras arrestarse cuatro de ellos.

Estos días hubo temores de que la situación actual derivara en un nuevo repunte de violencia tras la dura escalada bélica entre Israel y las milicias armadas de Gaza del pasado mayo, aunque pese a los incidentes recientes no ha habido choques violentos graves.