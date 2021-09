Fútbol/Primera.- Previa del Real Madrid - Celta

El Celta estrena el nuevo Bernabéu



El Real Madrid defiende su liderato ante los gallegos, que todavía no conocen la victoria



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El Estadio Santiago Bernabéu volverá a acoger, 560 días después y tras las obras de remodelación, un partido de fútbol, cuando el Real Madrid reciba este domingo (21.00 horas/Movistar LaLiga) al RC Celta en la cuarta jornada de LaLiga Santander con el objetivo de defender su liderato.



Desde el 1 de marzo de 2020, cuando los hombres entonces dirigidos por Zinédine Zidane superaron al FC Barcelona (2-0), el recinto madridista no ha vuelto a respirar ambiente de fútbol. En estos meses, la pandemia de coronavirus, la prohibición de entrada a los estadios y las propias obras han impedido a los aficionados vibrar junto a su equipo en las gradas, y el Alfredo Di Stéfano sirvió como casa pasajera la última temporada y media.



Ahora, con la remodelación a pleno rendimiento, 20.000 espectadores podrán disfrutar del primer encuentro en más de uno año, y el Celta será el primer visitante del nuevo Bernabéu en la cuarta jornada. En las tres anteriores, todas jugadas lejos de Chamartín, los de Carlo Ancelotti doblegaron al Deportivo Alavés (1-4) y al Real Betis (0-1) y solo cedieron puntos en el Ciutat de València (3-3).



Con ello, el equipo blanco es líder del campeonato con 7 puntos, los mismos que el Sevilla, el Valencia, el FC Barcelona, el Atlético de Madrid y el RCD Mallorca, y espera sumar un nuevo triunfo que le afiance en la posición de privilegio ante un rival ante el que no ha perdido en los últimos 14 duelos ligueros.



La cercanía del estreno en la Liga de Campeones y el estado de forma de los internacionales tras el parón por selecciones, sobre todo de los que viajaron a Sudamérica, podrían condicionar el once del técnico italiano; Vinícius y Fede Valverde podrían empezar desde el banquillo, mientras que Casemiro y Militao apuntan a la titularidad.



Carvajal, Nacho y Alaba completarán a priori, junto al lateral brasileño, la línea defensiva por delante de Courtois, y Casemiro, Modric e Isco -con Kroos y Ceballos lesionados- formarán en el centro del campo. Arriba, 'Carletto' apostará presumiblemente por Bale, Hazard y Benzema.



EL CELTA BUSCA SU PRIMER TRIUNFO



Por su parte, el Celta, que acude a la cita sin bajas, necesita una victoria que le permita tomar aire y abandonar las posiciones de descenso tras un desilusionante arranque. Los del 'Chacho' Coudet abrieron el curso liguero con una derrota en casa ante el Atlético (1-2), vigente campeón, y reaccionaron en parte ante Osasuna (0-0).



Sin embargo, volvieron a ceder de nuevo en Balaídos ante el Athletic Club (0-1) justo antes del parón, lo que les ha dejado con un único punto y en la antepenúltima plaza. Además, visitan un estadio en el que no vencen en liga desde 2006, aunque en Copa del Rey sí consiguieron dar la campanada en 2017 (1-2) para eliminar posteriormente a los madridistas en su feudo.



Para el choque, regresan el central José Fontán y el centrocampista Miguel Baeza, que han recibido el alta y que se unirán a Kevin Vázquez, Jeison Murillo y Okay Yokuslu, que tampoco estuvieron en el último duelo ante los vascos.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Alaba; Casemiro, Modric, Isco; Bale, Hazard y Benzema.



RC CELTA: Dituro; Mallo, Araujo, Murillo, Galán; Tapia, Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito; Aspas y Mina.



--ÁRBITRO: Sánchez Martínez (C.Murciano).



--ESTADIO: Santiago Bernabéu.



--HORA: 21.00/Movistar LaLiga.