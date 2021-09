Fútbol/Primera.- Previa del Espanyol - Atlético de Madrid

08-09-2021 Antoine Griezmann posa con su camiseta del Atlético y el '8' en el Wanda Metropolitano ESPAÑA EUROPA DEPORTES MADRID CLUB ATLÉTICO DE MADRID



El RCDE Stadium acoge el redebut de Griezmann



El Atlético busca acercarse al liderato en el regreso del francés al conjunto rojiblanco



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid busca este domingo en el RCDE Stadium (14.00 horas/Movistar LaLiga) un nuevo triunfo que le acerque al liderato de LaLiga Santander en el redebut de Antoine Griezmann con la camiseta rojiblanca, en una cuarta jornada en la que el RCD Espanyol tratará de ver puerta por primera vez en el curso de su vuelta a Primera para inaugurar su casillero de victorias.



Tras un par de temporadas vistiendo de azulgrana, el delantero francés regresa a la que fue su casa, donde afronta el complicado reto de volver a conquistar el corazón de una afición dolida por su marcha a 'Can Barça'. Para ello, el 'Principito' recurrirá a su mejor arma: los goles.



Los tres tantos anotados en el parón de selecciones con Francia son la mejor carta de presentación para el ariete, que podría incluso partir de inicio si logra convencer al 'Cholo' Simeone. El técnico argentino deberá elegir entre el argentino Ángel Correa y él para acompañar a Luis Suárez, con el que ya formó tridente en la Ciudad Condal y recuperado de un enema en la rodilla.



El uruguayo abrió la lata en el último compromiso colchonero, donde al cuadro local le costó poder sumar en el Wanda Metropolitano. Trigueros y Danjuma dieron la vuelta al encuentro para el Villarreal, pero un tanto en propia meta de Aïssa Mandi en el descuento rescató un punto para los de Simeone.



Así, el vigente campeón liguero acumula siete unidades, las mismas que el líder Real Madrid, el Sevilla, el Valencia, el FC Barcelona y el RCD Mallorca, y que le mantienen quinto después de ganar en las dos primeras jornadas a RC Celta (1-2) y Elche (1-0).



El preparador rojiblanco podrá contar finalmente con Stefan Savic, que entrenó con normalidad y que previsiblemente formará la línea de tres centrales con Felipe y Mario Hermoso, con Trippier y Carrasco como carrileros. Con Oblak en portería, Marcos Llorente, Koke y Lemar ocuparán el centro del campo y la duda solo se mantendrá en ataque.



EL ESPANYOL, EN BUSCA DE SU PRIMER GOL



Enfrente, el Espanyol pugnará por su primera victoria del curso con un claro objetivo: mejorar su puntería. Hasta el momento, los de Vicente Moreno todavía no han conseguido ver puerta; salvaron dos empates en las primeras fechas ante Osasuna (0-0) y Villarreal (0-0), pero cayeron antes del parón en Mallorca (1-0). Así, son decimosextos con 2 puntos, uno más que un Celta que marca la zona de descenso.



Para el duelo, el conjunto perico no podrá contar con Sergi Gómez, que deberá cumplir sanción tras ver la roja directa en Palma, ni con Yangel Herrera, con una fisura en la tibia, mientras que tanto Adrià Pedrosa como Embarba estarán disponibles.



Arriba, el belga Landry Dimata parece llamado a acompañar a Raúl de Tomás. Ambos tratarán de sorprender al Zamora de la pasada campaña ante 16.000 espectadores, después de que Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) desestimase las medidas cautelares solicitadas por el Espanyol para aumentar el aforo del estadio para el duelo.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



RCD ESPANYOL: Diego López; Óscar Gil, Calero, Cabrera, Pedrosa; Aleix Vidal, David López, Darder, Embarba; Raúl de Tomás y Dimata.



ATLÉTICO: Oblak; Savic, Felipe, Hermoso; Trippier, Marcos Llorente, Koke, Carrasco, Lemar; Griezmann y Luis Suárez.



--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C.Valenciano).



--ESTADIO: RCDE Stadium.



--HORA: 14.00/Movistar LaLiga.