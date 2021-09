Fútbol.- Simeone: "Los nombres no hacen equipo, sino los hombres"

"La gente exigirá a Griezmann como nos exige a nosotros"



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que los aficionados rojiblancos exigirán a Antoine Griezmann lo mismo que exigen al resto de los jugadores, además de afirmar que ha visto al francés "entusiasmadísimo" en su vuelta al club, y ha recordado que el equipo no lo hacen "los nombres, sino los hombres".



"Es muy fácil opinar de qué es lo mejor cuando el juego no comenzó. Hay una imaginación por los nombres, pero los nombres no hacen equipo, los hombres hacen equipo. En esa búsqueda iremos continuamente sin cambiar nada de lo que sentimos y con el compromiso con el club", declaró en la rueda de prensa previa al partido de LaLiga Santander ante el Espanyol.



En este sentido, destacó que "cuando uno habla de buena, mala o regular plantilla, lo dice al final". "La realidad no son los nombres, sino los hombres, y cómo se ejecuta en campo. Buscamos siempre tener un equipo", dijo, recordando que en su etapa como entrenador en Argentina también tuvo excelentes futbolistas. "En River tuve a Abreu, Falcao, Alexis Sánchez, Buonanotte, Rosales... Eran delanteros muy importantes que coincidieron en la temporada en la que ganamos la liga", añadió.



El preparador colchonero valoró también la vuelta de Antoine Griezmann a la disciplina atlética. "Encontré un Griezmann con muchísimas ganas de volver al Atlético de Madrid, entusiasmadísimo con la situación de volver al equipo. Me imagino que la gente del Atlético de Madrid exigirá a Griezmann como nos exige a nosotros diariamente. El hincha del Atlético de Madrid es muy exigente y es normal que se le exija a Griezmann de la misma manera que nos exigen a nosotros todos los días", apuntó.



Sobre un posible recibimiento adverso de los aficionados, el 'Cholo' afirmó que entiende "absolutamente todo". "Lo que más entiendo es que necesitamos seguir compitiendo de la mejor manera, pensando partido a partido. Busco lo que sea mejor para el equipo y, consecuentemente, para el club", expresó.



Además, no descartó que el delantero galo, Luis Suárez y Joao Felix puedan compartir línea de ataque. "Podemos jugar con las características de los futbolistas que tenemos. La parte ofensiva del equipo ha crecido en la competencia interna, que es lo que nos va a llevar a competir mejor. A esas posibilidades, más Correa, Lemar y Cunha, son las opciones que tenemos, así que la competencia entre ellos será importante. Los que saldrán beneficiados será el aficionado y el club", manifestó.



En cuanto a la temporada, Simeone espera que el equipo mejore las prestaciones del pasado curso, en el que ganaron LaLiga Santander. "Esperamos superarnos. No hicimos una buena Copa del Rey, en 'Champions' competimos bien, pero nos habría gustado competir mucho mejor... Tenemos la Supercopa española en enero y hay cuatro competiciones muy importantes. Ojalá podamos mejorar los números de la temporada pasada", indicó.



"Buscaremos jugar el partido de mañana ante un rival complejo, que se siente muy bien en su campo y es muy agresivo. Tiene una condición física importante y que planteará un partido duro", subrayó sobre el encuentro del domingo en el RCDE Stadium.



Por último, no quiso entrar en la polémica suscitada por el aplazamiento del Brasil-Argentina y la negativa de la cesión de los jugadores sudamericanos a sus selecciones por parte de los clubes de la Premier. "Como entrenador, tengo mi opinión, pero no va a influir en nada; prefiero tener para mí lo que pienso. De jugador no rechacé nunca ir a un partido de la selección", finalizó.