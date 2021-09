Fútbol.- Ancelotti: "Me pareció raro que Ceferin diga incompetente a Florentino"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, mostró una ilusión especial de cara al duelo de este domingo ante el RC Celta, regreso más de un año y medio después al Santiago Bernabéu, en una semana de nuevo de encontronazo con la UEFA.



"Va ser un día muy especial para todos los madridistas y para nosotros porque volvemos a nuestro estadio, que siempre ha ayudado al equipo. Este día especial lo tenemos que cerrar con un buen partido y tres puntos. Ese es el objetivo máximo. Primero jugar bien y ofrecer un buen espectáculo y lo más importante es obtener los tres puntos", dijo en rueda de prensa.



El preparador fue preguntado por las declaraciones de Ceferin, presidente de la UEFA, sobre Florentino, presidente del Madrid, en una semana con nuevas polémicas por la Superliga y sus posibles repercusiones. "Me pareció un poco raro que el máximo dirigente de este organismo diga incompetente a un presidente de un club que ha ganado 13 Champions. Los otros qué son entonces", añadió.



Además, Ancelotti se refirió a la incorporación de Camavinga. "Camavinga ha vuelto bien. Jugó con la selección y tiene mucha ilusión y motivación por estar aquí. Ha entrado bien en la plantilla y tiene mucha calidad. Claro que está disponible para el partido", apuntó, antes de hablar de Marcelo.



"Está bien y ha entrenado bien. Se ha recuperado de sus problemas, como Mendy. Miguel está bien y hay mucha competencia en la posición. También hemos recuperado a Modric y Nacho. La plantilla está en una buena condición. Tenemos una plantilla fuerte que puede hacer grandes cosas este año", apuntó.



"Ayer entrenaron poco y tengo que esperar al entrenamiento de hoy. No creo que tengan problemas para jugar mañana. Si alguno está cansado es mejor que no juegue, pero parece que la recuperación después del viaje es buena", añadió sobre los internacionales de la Conmebol.