"Es un gran profesional", dice Pochettino sobre Mbappé tras abucheos

El entrenador argentino del París Saint-Germain, Mauricio Pochettino, calificó a su atacante Kylian Mbappé de "gran profesional" y le defendió públicamente después de que el jugador escuchara algunos abucheos y silbidos en su contra antes del partido ganado por el equipo por 4-0 ante el Clermont.

Un sector de la hinchada del PSG recrimina a Mbappé su silencio y su actitud durante el último mercado de fichajes, en el que hasta el último momento pareció posible un eventual traspaso al Real Madrid. El atacante francés, que termina su contrato en junio de 2022, ha optado hasta ahora por no renovar.

"No los he escuchado. Si se han producido, yo no he visto nada, no he escuchado nada", afirmó Pochettino al ser preguntado por esos abucheos procedentes de la grada, donde también hubo aplausos.

Mbappé hizo un buen partido, marcó uno de los goles de su equipo y terminó el encuentro recibiendo muestras de apoyo por parte de la mayoría de los hinchas del Parque de los Príncipes.

"Lo único que he visto es una gran ovación para él cuando tiró un saque de esquina, con el afecto de todo el público. Kylian es un gran profesional, un jugador inmenso y un buen muchacho en el aspecto humano. Ama a este club, lo ha demostrado todos estos años, y continúa haciéndolo. Intenta mejorar cada día y ayudar al equipo a alcanzar sus objetivos. Muestra un gran respeto por este club, diariamente, y hay que apreciar eso", apuntó.

jed/av/dr/psr