El sueño de Christo de empaquetar el Arco de Triunfo, a punto de ser realidad

Vista del Arco del Triunfo de París durante las obras del proyecto "L'Arc de Triomphe empaqueté", del artista búlgaro Christo, fallecido en 2020, que se está realizando de forma póstuma. Con el proyecto póstumo de Christo para empaquetar el Arco de triunfo de París a punto de desvelarse, su sobrino Vladimir Yavachev lamenta a Efe que el desaparecido artista no pueda ver una idea que empezó a esbozar hace 60 años. EFE/ Rafa Cañas

París, 11 sep (EFE).- Con los trabajos para empaquetar el Arco de Triunfo a punto de acabar, el sobrino del artista Christo, Vladimir Yavacheff se muestra "emocionado" de poder hacer realidad el sueño de su tío, que comenzó a trabajar en la idea en 1961.

"Confío en que, si queda como en los dibujos, el trabajo estará bien. Creo que va a quedar como a Christo le hubiera gustado", afirma Yavacheff en declaraciones a Efe desde una azotea parisina en la que se puede abarcar toda la obra en marcha.

Christo falleció en mayo del año pasado en Nueva York, poco después de que las autoridades francesas hubieran concedido los permisos finales para llevar a cabo el proyecto, así que le ha tocado a su sobrino -que trabajaba con él desde hace 31 años- hacerlo realidad de forma póstuma.

Aunque reconoce que está "emocionado" de poder ejecutar este proyecto, explica que su realización no es especialmente complicada, ya que el diseño y organización de los trabajos estaban ya muy avanzados.

"La parte más difícil para mi es que Christo no está aquí. Le echo de menos. A todos nos gustaría que estuviera aquí", reconoce.

UN ENVOLTORIO GRIS METALIZADO CON CINTAS ROJAS

El proyecto envolverá el Arco de Triunfo entre el 18 de septiembre y el 3 de octubre con una tela gris metalizado, sobre la que se colocarán cintas rojas que darán al conjunto la idea del envoltorio de un regalo.

Además, la emblemática Place de l'Etoile donde se asienta el monumento se peatonalizará durante los tres fines de semana en que la instalación esté operativa.

¿El objetivo de la obra? "Lo hacemos para que la gente pueda disfrutar de la belleza y lo pueda ver gratis. Que la gente tenga la estimulación visual que da el arte", explica.

Añade que, luego, "cada cual puede tener su propia interpretación y extraer su propio significado, y todos son legítimos".

En total, se usarán 25.000 metros cuadrados de tela de polipropileno reciclable y 5.000 metros de cinta del mismo material.

La instalación está a cargo de una importante tropa de operarios y de trabajadores de altura (expertos en escalada acostumbrados a desenvolverse estando colgados en el aire).

Con la complicada estructura de andamios metálicos ya colocada, y unas jaulas protegiendo las esculturas de las dos caras principales del monumento, ya se ha instalado la tela en las bóvedas interiores.

Este domingo se desplegará la tela en los cuatro lados del exterior y durante los cinco días siguientes se colocarán las cintas rojas para terminar la instalación de cara a su lanzamiento el 18.

El proyecto tiene un presupuesto de 14 millones de euros, que se financian de forma íntegra con la venta de dibujos, diseños y otras obras de Christo. "Todo es financiación privada", asegura.

CHRISTO, EL ARTISTA DE LO MONUMENTAL Y EFÍMERO

Christo Vladimirov Javacheff, nacido en Bulgaria en 1935, dejó su país para seguir sus inquietudes artísticas en el París de la década de 1960 y luego se instaló en Nueva York, donde murió en 2020.

Junto a su pareja, la francesa Jeanne-Claude Denat de Guillebon (fallecida en 2009), se hizo célebre por sus instalaciones artísticas de gran tamaño y carácter efímero, que consistían con frecuencia en empaquetar monumentos o edificios con telas brillantes.

Ambos, que trabajaban bajo el nombre artístico de Christo, buscaron trascender los límites de artes clásicas como la pintura o la escultura.

Este será el sexto proyecto de Christo que se hace realidad en París. El primero se remonta a 1962 y el último fue el famoso empaquetado del Pont Neuf, en 1985. El Reichstag alemán (1995) o Central Park (con el proyecto The Gates de 2005) son algunas de sus obras más conocidas.

La pareja comenzó a esbozar sus primeras ideas sobre el Arco de Triunfo en 1961, cuando vivía en París, aunque el proyecto no pasó a su fase definitiva hasta 2017.

Tras el final del empaquetado efímero de París, Yavacheff se centrará en la realización del otro proyecto póstumo que Christo dejó muy avanzado, una mastaba en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, formada por una serie de hileras de barriles de petróleo.

"Ese será el último proyecto" de Christo, afirma el sobrino del artista y director de operaciones de "Christo Jeann-Claude", una entidad que -explica- está en proceso de transformarse en una fundación.

Rafael Cañas