El mexicano Valdez vence a Conceicao en polémica decisión y retiene el título

Redacción deportes, 10 sep (EFE).- El mexicano Óscar Valdez derrotó este viernes en una polémica decisión unánime al brasileño Robson Conceicao y retuvo el título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, en Tucson, Arizona.

En una votación que no reflejó la buena actuación de Conceicao, el mexicano se impuso con tarjetas de 117-110, 115-112 y 115-112.

Robson sacó ventaja en los dos primeros asaltos al hacer impactos con su 'jab' y sus combinaciones desde atrás ante un Valdez de guardia cerrada, con poca capacidad de respuesta porque el sudamericano, de mayor alcance, no lo dejó entrar.

El campeón defensor hizo fintas, escapó del alcance del rival y fue mejor en los intercambios en el tercer 'round', a partir de lo cual el brasileño comenzó a bailar y buscó pegar y huir, lo cual no le ganó el favor de los jueces.

Más fuerte, Conceicao insistió en sacar ventaja desde atrás, golpeó a Valdez con el 1-2 y fue mejor en el octavo asalto, pero Valdez se recuperó, hizo dañó con una buena derecha y se llevó el noveno, en el que el brasileño fue penalizado con un punto.

Robson danzó y buscó lastimar el pómulo izquierdo de Valdez, sangrante por los golpes. En la décima ronda pegó un buen gancho de izquierda, en otro asalto cerrado.

Otra vez el sudamericano campeón olímpico de 2016 repitió la estrategia de pegar y huir. Creyó que con eso le era suficiente, pero los jueces no lo valoraron.

Valdez llevó la iniciativa en los dos rounds finales ante un contrario sobrado, que terminó con giros y bailes, confiado en que tenía ventaja en las tarjetas y su victoria era cuestión de tiempo. En el asalto final, Robson apenas golpeó y los jueces fueron severos al calificar su desempeño.

"Fue una pelea complicada; no pude dar lo mejor porque se la pasó corriendo toda la noche", dijo Valdez, mientras un burlón Conceicao se encaramó en los hombros de su entrenador y celebró como si le hubieran dado la victoria.

Óscar Valdez llegó a 30 victorias en 30 pelas, 23 antes del límite y Caetano sufrió su primer revés luego de 16 triunfos seguidos, la mitad por nocaut.