El look rockero de Gema López, perfecto para el fin de semana

MADRID, 11 (CHANCE)



Que Gema López es una de las colaboradoras de 'Sálvame Diario' que más coqueta se muestra por las redes sociales, es un hecho, pero lo cierto es que, desde que creó su marca de ropa se ha mostrado por su perfil de Instagram como si fuera una modelo, como si siempre se hubiese dedicado a posar delante de las cámaras y demostrar el tipazo que tiene.



Con una camiseta de color gris, una mini falda de cuero en color negro y unos tacones abiertos en el mismo tono... de esta guisa ha posado la colaboradora de 'Sálvame Diario' para todos sus seguidores. Y es que no hay duda de que Gema tiene un gusto exquisito por la moda y hace suyas todas las prendas que se cuelga encima.



Un look con la que pudimos verla también en el plató de su programa, pero que nos ha dejado con boquiabiertos porque es un perfecto outfit para esta época del año en la que sigue haciendo calor debido a las altas temperaturas y que puedes combinar con una chaqueta por las noches que te quite ese fresco que empieza a ser protagonista en las noches madrileñas.



Y es que Gema se está volcando de lleno con su marca 'Neandnu' y ha hecho de su perfil de Instagram un escaparate de todas estas prendas que enamoran a sus seguidoras y que le sientan como si fuera un guante a la colaboradora.