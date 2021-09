El gerente del diario La Prensa de Nicaragua es acusado de lavado de dinero

El gerente general del diario La Prensa de Nicaragua, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, en una fotografía de archivo. EFE/Jorge Torres

Managua, 10 sep (EFE).- El gerente general del diario La Prensa de Nicaragua, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, fue acusado por el Ministerio Público por los supuestos delitos de lavado de dinero, bienes y activos, informó este viernes la Fiscalía.

La acusación contra Holmann Chamorro, quien se encuentra en prisión desde el 14 de agosto pasado, fue aceptada por la autoridad judicial durante una audiencia preliminar celebrada este viernes y a la que no tuvo acceso la prensa.

En una declaración pública, el Ministerio Público indicó que la autoridad judicial —cuyo nombre no precisó, ni la sala judicial donde ocurrieron las vistas— decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el procesado.

Un día antes de la captura de Holmann Chamorro, La Prensa había dejado de circular en su versión impresa, debido a que el Gobierno de Managua, a través de la Dirección General de Servicios Aduaneros, había retenido su papel.

Ese mismo día, 13 de agosto, la Policía Nacional allanó y ocupó las instalaciones del diario La Prensa, el más antiguo e influyente de Nicaragua, y un día después detuvo al ejecutivo para ser investigado por el supuesto delito de defraudación aduanera y lavado de dinero, bienes y activos.

Previo al arresto, el presidente Ortega acusó a La Prensa, fundado en 1926, de prestarse "a lavar dinero y luego a esconder las pruebas", y también de mentir sobre la escasez de papel, lo cual fue rechazado por el diario.

La aprehensión del empresario ocurrió en medio de una ola de arrestos contra líderes opositores y profesionales que ha llevado a unas 36 personas a la cárcel desde el 28 de mayo pasado, incluyendo varios miembros de la familia Chamorro, entre ellos los aspirantes a la Presidencia Cristiana Chamorro Barrios y Juan Sebastián Chamorro García, a meses de las elecciones del 7 de noviembre, en las que Ortega busca una nueva reelección.

OTROS ACUSADOS

El Ministerio Público informó que también acusó al abogado Roger Abel Reyes Barrera, defensor del aspirante presidencial encarcelado Félix Maradiaga, y al disidente José Alejandro Quintanilla Hernández.

Ambos fueron acusados "por ser presuntos coautores del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional", dijo la Fiscalía.

Al igual que en el caso de Holmann Chamorro, la acusación contra Reyes y Quintanilla fueron aceptadas por una autoridad judicial, que las autoridades no identificaron.

Los tres acusados permanecerán en prisión mientras dure el juicio, por orden del Poder Judicial, señaló el Ministerio Público.

Entre los 36 capturados bajo el contexto de las elecciones de noviembre próximo están exguerrilleros sandinistas disidentes, exdiplomáticos, dirigentes opositores, periodistas, empresarios, exdiputados, y defensores de los derechos humanos.

También hay casos de acusaciones contra críticos de Ortega en el exilio, como el del Premio Cervantes 2017 y exvicepresidente de Nicaragua (1985-1990) Sergio Ramírez, por "realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia"; y el Premio Ortega y Gasset 2021 Carlos Fernando Chamorro, "por lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida y gestión abusiva".