Edmundo Arrocet vuelve a desmentir a María Teresa Campos

11-09-2021



El jueves pasado Edmundo Arrocet entraba como concursante oficial de 'Secret Story' y lo hacía desmintiendo lo que durante todo este tiempo se ha dicho sobre él y sobre su ruptura con María Teresa Campos... pero lo cierto es que no han pasado ni 48 horas y ya ha vuelto a conversar sobre lo mal que le ha dejado la veterana comunicadora en los platós de televisión.



"Ha sido una permanente mentira, lo de los coches igual" le decía el humorista a Miguel Frigenti durante una conversación que mantenían ambos en el jardín de la casa. Aunque parece que el humorista se ha desahogado a gusto con el periodista, el canal 24 horas desde Mitele solamente nos ha permitido oír algunas declaraciones.



Así como cuando Edmundo le ha dejado claro a Miguel que lo que han dicho de él le da igual, pero no a sus hijos y por eso ha decidido volver a la escena pública, para poder así desmentir todo lo que se ha afirmado de él: "La imagen que hacen de ti no es verdad, a mi me da igual, pero lo hago por mis hijos".



El actor se ha puesto sentimental y le ha contado a Miguel Frigenti también la dura infancia que tuvo cuando le separaron de sus hermanos con el divorcio de sus padres: "Cuando nos fuimos a Chile nos separan, yo estaba acostumbrado a vivir con mis hermanos, pero cuando se separaron mis padres fue así".