Ecuador reporta 218 ecuatorianos en estaciones migratorias de México

Quito, 10 sep (EFE).- El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este viernes que 218 ecuatorianos se encuentran en "estaciones migratorias" de México, a espera de procesos migratorios para su repatriación al país.

La Cancillería ecuatoriana indicó en un comunicado que los ecuatorianos se encuentran en condiciones apropiadas en las llamadas "estaciones migratorias", que son sitios de alojamiento temporal de inmigrantes detenidos que no han podido justificar su situación migratoria.

Según reportes de los diferentes consulados de Ecuador en México, al momento se registran 218 compatriotas que afrontan procesos migratorios para su retorno, "que no es inmediato".

Estos migrantes deben someterse además a pruebas PCR 72 horas antes del viaje de retorno para que se les asigne un billete del vuelo de regreso a Ecuador, acciones a cargo del Estado mexicano, precisó la Cancillería en su comunicado.

El problema de la migración ecuatoriana a México en los últimos meses, con un incremento notorio de los que no retornan porque se encaminan hacia la frontera para tratar de cruzar a EEUU, llevó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a imponer de nuevo el requisito de visa para la entrada de ecuatorianos en su país desde el 4 de septiembre.

"De un universo mayor a 50.000 ecuatorianos en el primer semestre de este año, 38.000 se han quedado, o sea, 7 de cada 10 están ahí, muchos de ellos retenidos en la frontera, con todas las consecuencias que esto implica", confirmó la semana pasada a Efe el ministro de Exteriores, Mauricio Montalvo.

La Cancillería aseguró que los cónsules ecuatorianos han visitado "personalmente" dichas "estaciones migratorias" con el fin de conocer de primera mano la situación de sus compatriotas.

"Se comprobó que las condiciones en esos centros son apropiadas, se facilita alimentación, así como atención médica y psicológica para los casos que así lo requieran", añadió el Ministerio en el comunicado.

De forma paralela, el Viceministerio de Movilidad Humana contacta con los familiares en Ecuador de dichos emigrantes para brindarles asistencia e información oportuna sobre cada caso.

De momento, dice la nota de prensa, no se conocen sobre eventuales casos de ecuatorianos que no hayan sido admitidos en los aeropuertos mexicanos para sus vuelos de retorno.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, finalmente, recomienda a la ciudadanía mantener comunicación con esa dependencia para obtener "información de primera mano" sobre familiares que puedan estar en esta situación.

Empujados por la crisis económica que sacude a Ecuador, muchos compatriotas han decidido salir de su país en búsqueda de mejores oportunidades de vida en otras naciones, especialmente en Estados Unidos.

No obstante, el endurecimiento de las condiciones para ingresar en esa nación ha llevado a muchos a tratar de alcanzar de manera irregular el llamado "sueño americano" a través de la temida frontera de Estados Unidos con México, donde se han registrado casos de tráfico de personas o el abandono hace unos meses de dos menores ecuatorianas.

El martes, al inaugurar la XXI Mesa Nacional de Movilidad Humana sobre "Migración riesgosa en post pandemia", Montalvo alertó de escenarios "tristes e inhumanos" que tienen lugar en medio del negocio de la migración irregular, que deja millonarios réditos a los traficantes de personas y heridas profundas en una sociedad golpeada por la pobreza.

Y afirmó que entre las causas estructurales para la migración de su país figura la situación socioeconómica, agravada por la pandemia, en un Ecuador que, al 2020, registró un decrecimiento del 7,8 % de su PIB.