Drama francés sobre el aborto ilegal en los años 60' gana el León de Oro en Venecia

La directora, libretista y actriz estadounidense Maggie Gyllenhaal posa para las cámaras tras la ceremonia de premiación en Venecia donde fue galardonada en la categoría de Mejor Guión Adaptado. REUTERS/Yara Nardi

Por Silvia Aloisi

VENECIA, 11 sep (Reuters) -"L'événement" ("Happening"), un conmovedor drama francés sobre el aborto ilegal en la década de 1960, recibió el sábado el León de Oro a la mejor película en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

La cinta, dirigida por Audrey Diwan, cautivó a los espectadores con su relato sobre una joven desesperada por tener acceso al procedimiento a fin poder continuar con sus estudios, en tiempos en que someterse a una cirugía para interrumpir un embarazo podía castigarse con cárcel o incluso con la muerte.

La película se sitúa en la Francia de 1963 pero el tema central sigue siendo relevante, dijo Diwan a la audiencia en Venecia, visiblemente emocionada tras recibir el premio. Los debates sobre el derecho al aborto han resurgido en el mundo occidental debido a las restricciones que impuso hace poco el estado de Texas en Estados Unidos.

"Yo rodé esta película con enojo, con deseo, con mis entrañas, mi estómago, mi corazón y mi cabeza", afirmó.

Los premios para la 78a edición del festival en el paseo marítimo de Lido cierran el telón a un maratón de películas de alta calidad y sembrado de estrellas que se extendió por 11 días.

Los críticos describieron la competencia por el premio principal como una de las muestras más extraordinarias en años, luego de que muchos proyectos fueron retrasados por la pandemia del coronavirus.

"Es increíble que lograran hacerlo", dijo la neozelandesa Jane Campion, quien obtuvo el León de Plata a la mejor dirección por su filme "The Power of The Dog", ambientada en la década de 1920.

"Es muy especial para nosotros los cineastas estar presentes junto a las audiencias y experimentar lo que están imaginando".

Otro galardón importante del Gran Jurado fue para el director italiano Paolo Sorrentino por "The Hand of God", una película profundamente personal sobre la pérdida de sus padres cuando era adolescente.

Las estrellas de varias partes del mundo acudieron a la alfombra roja de Venecia, un evento crucial para el éxito del festival, incluso más después de la edición austera del año pasado en los peores momentos de la pandemia.

Ben Affleck -que apareció de la mano con Jennifer Lopez- Matt Damon, Timothee Chalamet y Kristen Stewart estuvieron entre las principales celebridades de Hollywood que acudieron al festival del cine más antiguo del mundo.

Dos atracciones clave el evento fueron los estrenos fuera de la competencia, como el remake del clásico de ciencia ficción "Dune" de Denis Villeneuve y el drama épico medieval "The Last Duel" de Ridley Scott.

De vuelta en la competencia, la española Penélope Cruz recibió el galardón a mejor actriz por su rol en "Madres Paralelas" de Pedro Almodóvar y el filipino John Arcilla se quedó con el premio a mejor actor por su papel en "On The Job: The Missing 8".

(Reporte adicional de Hanna Rantala. Reporte de Silvia Aloisi. Editado en español por Marion Giraldo)