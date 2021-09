Djokovic vence a Zverev y jugará la final del Abierto contra Medvedev

EFE/EPA/JASON SZENES

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 10 sep (EFE).- El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, venció este viernes por 4-6, 6-2, 6-4, 4-6 y 6-2 al alemán Alexander Zverev, cuarto favorito, y alcanzó la final del Abierto de Estados Unidos por novena vez, en 16 participaciones.

Su rival será el ruso Daniil Medvedev, segundo favorito, que en la primera seminal se impuso por 6-4, 7-5 y 6-2 al adolescente canadiense Felix Auger-Aliassime, duodécimo cabeza de serie.

El duelo de la final entre Djokovic, de 34 años, y Medevev, de 25, que se jugará el domingo en la pista central Arthur Ashe Stadium, será el noveno que tengan como profesionales con ventaja de 5-3 para el tenista serbio.

Djokovic, tras la victoria frente a Zverev, con el que ahora tiene marca de 7-3, marcha perfecto 27-0 en los partidos de esta temporada de Grand Slam y está a una de conseguir ganar los cuatro torneos en el mismo año por primera vez para un tenista desde que en 1969 lo logró el australiano Rod Laver.

El partido que duró tres horas y 34 minutos, dejó a Dokovic con 41 golpes ganadores por 49 errores no forzados, lo que demostró que el número uno del mundo, que también colocó 12 aces, con dos dobles faltas, no pudo jugar su mejor tenis ante Zverec, quien le había ganado en las semifinales de Tokio 2020.

De ahí, que Zverev ganó con autoridad el primer set después que Djokovic cometió una doble falta en el noveno juego y el tenista alemán aseguró la manga con su saque.

Djokovic perdió el primer set contra el japonés Kei Nishikori, el estadounidense Jenson Brooksby y el finalista de Wimbledon, el italiano Matteo Berrettini.

Pero el número uno del mundo, como ya había hecho en los cuatro partidos anteriores que perdió el primer set, reaccionó de manera inmediato con su mejor tenis para conseguir empatar el marcador en el segundo después que rompió dos veces el servicio a Zverev, que en el primero no le había cedido ni un solo punto de quiebre.

El número uno del mundo mantuvo su dominio y control de juego en el tercer set después que rompió el servicio de Zverev en un juego final agotador para ganar el set 6-4, dejándolo a un set de jugar por vigésimo primera vez otro título de Grand Sla.

Zverev ganó un rally de 53 tiros durante el juego final, apoyando las manos en las rodillas después de golpear a un ganador. Pero Djokovic ganó el siguiente punto para tomar la delantera.

A pesar de haber perdido la manga, Zverev mantuvo la concentración y su gran nivel de tenis para conseguir empatar el marcador y forzar el quinto set, algo que hasta ahora no había permitido Djokovic.

Zverev, que remontó para vencer a Djokovic en las semifinales olímpicas, volvió a encontrar la manera de romperle el saque al número uno y dominarlo desde el fondo de la pista.

Todo quedaba para decidir en el quinto set, y de nuevo, cuando parecía que Djokovic era el que había perdido el momento surgió con los golpes claves y los dos breaks sorpresa que le dieron la ventaja parcial de 4-0 fueron todo lo que necesitó para asegurarse la victoria y seguir con el dueño de completar el ciclo de Grand Slam.

Djokovic tiene ahora marca de 4-0 este año en partidos que duraron cinco sets, mientras que Zverev, que rompió racha de 16 triunfos consecutivos desde los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se quedó con 1-3, incluida la derrota que el año pasado sufrió ante el austríaco Dominic Thiem, en la final del Abierto.