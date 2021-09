Cuba.- Las autoridades cubanas difunden un vídeo del disidente detenido José Daniel Ferrer

09-01-2020 El opositor cubano José Daniel Ferrer POLITICA LATINOAMÉRICA CUBA INTERNACIONAL UNPACU



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Las autoridades cubanas han difundido un vídeo del coordinador de la organización opositora cubana Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, después de las peticiones de información sobre Ferrer, quien se encuentra detenido desde hace dos meses.



Ferrer, reconocido por Amnistía Internacional como preso de conciencia, asegura en el vídeo que está desde el 12 de julio en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba. Además, envía un saludo a su familia y amigos. "Hasta el momento no he tenido ninguna situación de violencia ni de malos tratos. Cuiden a los niños, sobre todo. Acá estamos, firmes y serenos", ha explicado.



El vídeo ha sido difundido a través de redes sociales por el usuario Guerrero Cubano, una de las voces afines al Gobierno cubano más activas en Internet de forma similar a como ya ocurrió con la detención del activista Luis Manuel Otero Alcántara en el Hospital Calixto García de La Habana. Ferrer está siendo procesado por el delito de desórdenes públicos y con medida cautelar de prisión provisional.



"Dictadura de Raúl Castro y Díaz Canel publica un vídeo editado y sin fecha de mi hermano José Daniel Ferrer, quien hoy cumple dos meses SECUESTRADO y DESAPARECIDO", ha denunciado su hermana, Ana Belkis Ferrer, a través de la cuenta de Twitter del propio Ferrer. "Exigimos FE de VIDA y libertad inmediata e incondicional. ¿A dónde pretenden llegar?", ha añadido.



Desde el arresto de Ferrer, el pasado 11 de julio, ningún allegado ha podido hablar o ver al activista. Su familia ha expresado su temor por su estado de salud, pues antes de salir a la calle para unirse a las protestas en Santiago de Cuba, aseguró que entraría en huelga de hambre en caso de ser detenido.



"¡Exigimos ver y oír a José Daniel Ferrer, en persona! El Ministerio del Interior de la dictadura lo mantiene detenido y DESAPARECIDO hace casi 2 meses", ha publicado Rosa María Payá, líder de CubaDecide.



Ferrer, no ha podido establecer contacto con su familia desde su detención el pasado 11 de julio, cuando se disponía a unirse a las manifestaciones que se dieron en todo el país contra el Gobierno.