Coudet: “Las estadísticas son horribles”

Vigo, 11 Sep (EFE).- El argentino Eduardo “Chacho” Coudet reconoció que las estadísticas del Celta de Vigo frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu son “horribles”, pero dijo que, pese a la dificultad, viajan con la intención de cambiar la historia este domingo.

“Vamos a jugar contra el Real Madrid, el mejor equipo del mundo. La dificultad es importante, pero siempre trato de ser optimista y pensar de la mejor manera. No tengo problema con las estadísticas, pero si me pongo a verlas son horribles. Hace quince años que el Celta no gana en el campo del Madrid. Vamos a tratar de cambiarla y hacer un gran partido”, comentó en rueda de prensa.

El técnico celeste dejó entrever que tanto el central mexicano Néstor Araujo como el mediocentro peruano Renato Tapia jugarán de inicio pese a que “vienen de un viaje largo y de haber jugado tres partidos cada uno”.

Coudet no está preocupado por el inicio del Celta, aunque asume que necesitan mejorar, sobre todo en la finalización: “Tenemos grandes jugadores ofensivos, técnicamente muy buenos y esto son circunstancias que se presentan. No tengo que poner a Aspas a disparar a portería para que sepa marcar un gol, por poner un ejemplo. Todos saben marcar goles”.

“Tenemos que ajustar cosas, generamos bastante, pero antes teníamos mucho gol y ahora es justo la dificultad que tenemos. Si rematamos 27 veces al arco y embocamos dos veces a portería... Es algo difícil de creer, pero pasa”, insistió.